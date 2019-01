Cosentino patrocina la segunda edición de Madrid Design Festival

Cosentino renueva y refuerza su apoyo al Madrid Design Festival 2019 (MDF19), este año en la categoría de patrocinador. Este festival internacional de la ciudad de Madrid celebra su segunda edición durante el próximo mes de febrero.

Cosentino, que ya participó como showroom partner en la edición anterior, contribuye en esta ocasión con la programación de contenidos del festival trayendo a la capital española a dos relevantes figuras de la escena del diseño internacional: el diseñador británico Benjamin Hubert, que impartirá una conferencia sobre su visión del diseño en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y el diseñador argentino-suizo Alfredo Häberli, quien presentará en Cosentino City Madrid su proyecto A Kitchen for the near future, patrocinado por Dekton® by Cosentino, para la feria Living Kitchen de Colonia..

Cosentino presenta además el informe Global Kitchen 2

De la mano de Cosentino y como ponente en las jornadas profesionales de Madrid Design Festival, MadridDesignPro, el diseñador británico Benjamin Hubert presentará la conferencia Design from Reason. Experiences with Meaning en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Este diseñador, a la vez fundador y director creativo del estudio de diseño LAYER, charlará sobre una serie de proyectos recientes que incluyen desde muebles vanguardistas hasta la tecnología progresiva. También comentará sobre el proceso creativo distintivo en su innovador estudio de Londres y compartirá en primicia su próximo proyecto creado para Cosentino.

Otra relevante figura del diseño internacional, el reconocido diseñador argentino-suizo, Alfredo Häberli, visitará Madrid durante este festival gracias a Cosentino. Alfredo impartirá durante la última semana del festival, en el espacio Cosentino City Madrid, una conferencia en la que hablará sobre su visión futurista de la cocina: A Kitchen for the near future. En este proyecto, patrocinado por Dekton® by Cosentino y que se ha presentado esta semana en la feria Living Kitchen de Colonia, Häberli analiza los roles sociales que tiene la comida, su preparación y consumo, la sensualidad de los objetos y materiales que los envuelven, y el papel de la cocina como alma de la casa donde todo se conecta.

Cosentino City Madrid en el marco del MDF19

Cosentino City Madrid, el showroom de la compañía Cosentino dedicado a la arquitectura y el diseño (Paseo de la Castellena, 116), tendrá un papel fundamental en el marco del MDF19 con el desarrollo de otras acciones. Así, los Diálogos de Arquitectura y Gastronomía, organizados por el Instituto Silestone, son sesiones de debate en las que profesionales de diferentes disciplinas aportan su visión sobre la fusión existente entre concepto gastronómico y diseño de restaurantes. En esta ocasión, el chef Paco Roncero, la interiorista María Villalón y el representante del Instituto Silestone, Santiago Alfonso, charlarán sobre la arquitectura de restaurantes aportando cada uno su perspectiva. También acogerá la exposición La cuadratura del Círculo del Premio Nacional de Diseño, Pepe Cruz Novillo, y la presentación del estudio Global Kitchen 2.