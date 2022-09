Crespo: "La Política Agraria Común no puede ser un limitante"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha sostenido este jueves que la Política Agraria Común (PAC) “no puede ser un limitante”, sino que tiene que ser “una oportunidad, en estos momentos de subida de costes de producción y de sequía” para los agricultores y ganaderos andaluces. “Nosotros siempre hemos sido proactivos en la PAC. Hoy se está realizando una mesa de interlocución agraria, con las organizaciones agrarias y cooperativas de toda Andalucía, dónde siempre hemos llevado una postura común”, ha explicado.

Fruto de esa “postura común” surgieron una serie de alegaciones al citado plan que “no han sido tenidas en cuenta”. “Necesitamos que esas alegaciones se tengan en cuenta”, ha insistido Crespo, quien ha incidido en que en estos momentos no se le puede poner “más requisitos” a los productores, por lo que se ha pedido que se retrase la puesta en marcha de los ecoesquemas del plan estratégico de la PAC. “Esa es una posición unánime de la mesa de interlocución y que vamos a defender en la mesa sectorial que tendremos a mitad del mes de septiembre, por unanimidad de nuestro sector de Andalucía”, ha abundado.

“Tienen que ayudarnos. Porque la PAC no puede ser un limitante. La PAC tiene que ser una oportunidad", ha subrayado Crespo, que ha pedido que "tengan en cuenta nuestras alegaciones y que haya posibilidades de bajar impuestos a nuestros agricultores, el IVA de los insumos y demás; que no sea un limitante la PAC. Y que, por tanto, los ecoesquemas a poner en marcha, no se pongan en marcha inmediatamente”