Emilio Ortiz: “Vender una subida salarial por decreto ley no es positivo para algunos sectores”

Hace un año que Emilio Ortiz llegó a la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Almería, procedente de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia, administración en la que ingresó en 1987 como auxiliar administrativo. Ortiz cree en la igualdad de oportunidades, pero también en el reconocimiento del esfuerzo personal; se define como un profesional muy técnico que se defiende siempre con la Ley en la mano. Considera este viraje profesional hacia la Junta de Andalucía positivo, rodeado de muy buen equipo y, en cierto modo, rehuye del perfil político. “El día que me tenga que ir y vuelva a mi trabajo me llevaré grandes amigos”.

–Desde la Junta de Andalucía se está implantando un nuevo modelo de gestión en lo que a formación profesional se refiere, a base de licitación pública en lugar de subvenciones ¿En qué consiste?

–La formación es esencial, más en un momento en que estamos en un proceso de digitalización y economía digital, por lo que una forma de luchar contra la elevada tasa de desempleo es establecer una formación que sea eficaz. Para ello, hemos adoptado una serie de cambios; en primer lugar, porque esto llevaba parado desde 2011 por una serie de escándalos como subvenciones y cursos sin justificar, aunque yo en esta Delegación Territorial no he tenido ese problema. Lo primero que hemos hecho es establecer un binomio formación-empresas, teniendo reuniones con los empresarios y agentes sociales para ver cuáles son los cursos que realmente demandan las empresas para crear una oferta de trabajadores adecuada a la demanda. De esta forma, recientemente el secretario general de Empleo nos presentó el programa de licitación, pionero en la comunidad autónoma, que sigue la Ley de contratos del sector público lo que da mayor seguridad jurídica y mayor agilidad. Los cursos se van a adjudicar a las empresas también por la calidad, no sólo porque la oferta sea más ventajosa económicamente y eso se adjudicará desde los servicios centrales en Sevilla. Los funcionarios del Servicio de Formación aquí tendrán que hacer un seguimiento de que las empresas adjudicatarias cumplen con lo previsto en esa licitación. Hay presupuestados 80 millones de euros para este año.

–¿Cuándo arrancará este modelo y cómo afectará a la provincia?

–En abril saldrá la primera adjudicación que cuenta con 25 millones de euros en Andalucía; la proporción de este dinero va en función de las demandas de cada provincia y a Almería le corresponderán en torno a un 10%. Entre los cursos que se están demandando en Almería destacan los referentes a la extracción de la piedra, programación de máquinas de control numérico y todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria y turismo. También queremos sacar los talleres de empleo, que han dado buen resultado, y para los que hay presupuestados 20 millones de euros. La formación hay que impulsarla y es uno de los grandes compromisos que tiene la Consejería de Empleo.

–Ha mencionado algunas demandas de formación. Por la idosincrasia de la provincia será el sector agrícola el que solicite más ¿no es así?

–No sólo la agricultura, también el sector de la piedra o el turismo, que hay que impulsarlo. En este sentido, por ejemplo, cuando voy a Málaga siempre dicen que es maravillosa, tiene sol, tiene playa... Almería también, y no sé si es que nosotros no sabemos venderla o estamos apartados, pero tenemos el mismo potencial que Málaga, aunque, evidentemente, nos faltan los transportes. El tema de las comunicaciones es esencial y estamos muy abandonados, es algo que me preocupa y pienso: “Con lo que contribuye Almería al producto interior bruto en Andalucía, es una de las provincias más prósperas y, sin embargo, estamos abandonados en el tema de infraestructuras”.

Formación "Una forma de luchar contra la elevada tasa de desempleo es establecer una formación eficaz”

–En materia laboral, ¿cuál es la situación actual de los convenios colectivos, puesto que algunos, como el del manipulado, se hacen de rogar?

–En Almería actualmente hay 51 convenios vigentes, algunos de ellos están en prórroga tácita, porque el Estatuto dice que se prorrogarán de año en año salvo que haya denuncia expresa por alguna de las partes. Denunciados tenemos el del manipulado de frutas y hortalizas, que es un sistema especial de la Seguridad Social, y el que está totalmente caducado es el convenio colectivo del campo, no hay manera de que se llegue a un acuerdo y es algo preocupante, nosotros y desde el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) hemos intentado acercar negociaciones pero, de momento, la cosa está bastante parada y esperamos que a lo largo del año se llegue a un acuerdo.

–Cambiando el tercio hacia la prevención de riesgos laborales, sobre la que en los últimos años se ha hecho mucho hincapié, y el tema de la siniestralidad laboral ¿cómo sigue en la provincia?

–En este sentido me gustaría hacer unas puntualizaciones previas porque desde que he llegado al cargo he tenido bastante ruido sobre la materia. La siniestralidad laboral está alta, y es verdad, pero el concepto de accidente de trabajo se regula en la Ley General de la Seguridad Social y hay un párrafo que dice “que se presumirán salvo prueba en contrario que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo”. Por lo que en principio, si alguien muere en el puesto de trabajo pudiera ser una muerte debido a un accidente de trabajo pero admite prueba en contrario y, de hecho, así ha pasado que ha habido algunas muertes en Almería de personas que han fallecido en el lugar de trabajo por infartos o por otros motivos que luego se han determinado, puesto que hay que someterlo a investigación médica y demás, que no son accidentes de trabajo. Por lo que cuando exigen que demos número y digamos inmediatamente que es accidente de trabajo, no se puede porque no se sabe y esto ha conllevado a decir por parte de los sindicatos que la Delegación de Empleo oculta información. Yo no tengo interés en ello y, de hecho, tenemos unas comisiones provinciales que son trimestrales en las cuales no sólo están los sindicatos, sino también las mutuas patronales, el Ministerio Fiscal y Asempal donde se dan detalles de los accidentes laborales. También quiero destacar que cuando sucede un accidente mortal se dice que la culpa la tiene autoridad laboral, en este caso yo. Puede que tengamos parte de culpa pero aquí nos implicamos todos, porque el Estatuto de los Trabajadores dice que los comités de empresa que son los representantes unitarios de los trabajadores tienen la labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo de trabajo en la empresa, o sea, que tienen ellos la obligación de denunciar previamente si ven alguna irregularidad y si nos vamos a otro artículo, el 19.5, también del Estatuto, dice que los delegados de prevención y los representantes de los trabajadores en su defecto tendrán la obligación de denunciar incluso paralizar centros de trabajo que tengan alto riesgo de siniestralidad laboral y esta paralización luego se le comunicará a la autoridad laboral, es decir a nosotros, y el delgado de Empleo en 24 horas tendrá que ratificar esa paralización o levantarla, y no hemos tenido denuncias en este sentido.

–Pero, ¿la Junta hará algún tipo de seguimiento no?

–Tenemos técnicos habilitados en el centro de prevención de riesgos laborales que queremos incrementar este año, hay que adaptar la RTP (relación de puestos de trabajo) porque faltan. Pero se quieren aumentar este año en un 42% el número de visitas a las empresas y aquí también tiene mucho que decir la Inspección de Trabajo que depende de la Administración General del Estado, hay que estrechar la relación con la Jefatura de la Inspección de Trabajo que es muy buena. También querría hacer referencia a los accidentes in itinere, que hay muchísimos; queremos hacer campañas con Tráfico para sensibilizar sobre todo esto, en este sentido, aquí si se pueden hacer cosas, como ha apuntado algún sindicato, como mejorar el transporte público o el cooperativismo en las empresas, no es lo mismo que vaya uno en su coche que cuarenta en un autobús.

–¿Cómo está repercutiendo la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el empleo en la provincia? ¿Ha aumentado la conflictividad laboral por este motivo?

–Como preámbulo te voy a decir que el tema del salario mínimo también se recoge en la propia ley y dice que el Gobierno lo fijará de acuerdo con los representantes de los trabajadores y los empresarios teniendo en cuenta cuatro factores: el IPC, la productividad nacional media alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y, por último la coyuntura económica general, esto es la madre del cordero. Todo el mundo tiene derecho a un salario mínimo y a ganar más, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en mercado de libre competencia y cómo esta la situación económica del país, entonces a veces, vender una subida salarial por decreto ley no es positivo para algunos sectores. Aquí nos consta que el año pasado en Almería se produjeron expedientes de regulación de empleo porque no pudieron asumir la subida del SMI; también los empresarios del campo se quejan de que no pueden asumirla. Por otra parte, hay disputas entre la patronal y los sindicatos, una de las principales es la referente a lo pluses de transporte, de convenio, por ejemplo que ya sí cotizan a la Seguridad Social; la patronal ya entiende que esos pluses están dentro del concepto retributivo del salario y ya aumenta el SMI y los sindicatos consideran que no; se ha interpuesto una demanda judicial y estamos pendientes de que se dicte sentencia y regule la situación. Aún así es un tema complicado porque no afecta a todos los sectores por igual, unos los pueden asumir y otros no.

Cesión a la universidad "La iniciativa de ceder el edificio del Paseo a la UAL partió de Manuel de la Fuente. Hay que ser justos”

–¿Cuál es la situación actual del Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA) del que usted es hoy presidente?

–El PITA no olvidemos que tiene un gran componente privado, hay una participación importante de Cajamar y Unicaja. ¿Si hay empresas interesadas? Le he preguntado al consejero de Economía, Rogelio Velasco, que si de algo me alegro de haber venido a la Junta es de haber conocido a este hombre, que me parece una persona entrañable y con una capacidad intelectual magnífica, y me dice que no va tan mal en comparación con otros parques andaluces. Por otro lado, el tema del parque no es para ganar dinero, sino para conseguir que vengan empresas, invertir en tecnología y llamar la atención de inversión extranjera. Hay empresas interesadas, alguna de ellas extranjeras.

–Respecto a la Universidad de Almería, ¿que hay del nuevo plan de financiación?

–Vamos a partir de la premisa de que las universidades públicas son entidades muy autónomas, tanto que a lo mejor habría que plantearse algún sistema de control financiero de las inversiones y del dinero que recibe por parte de la Junta de Andalucía, es un pensamiento mío, porque en la Administración pública aquí el dinero está también controlado por la Intervención, órgano de fiscalización interno. A veces a las universidades se le otorga un dinero y lo distribuyen en los rectorados de aquella manera. El plan de financiación lo conocen los rectores, puesto que el consejero lo puso en conocimiento en diciembre y éste pretende la eficacia y la excelencia, sobre lo último que se invierta en investigación y respecto a la eficacia está en que, por ejemplo, en Andalucía hay facultades que tienen tres alumnos y eso no es eficaz, y que el profesorado dé las horas de clase que tenga que dar ya que, a veces, no se hace y se recurre a becarios. La idea es que la universidad sea un referente para la mejora del empleo. También me gustaría decir respecto a la universidad y el edificio del Paseo que cuando yo estaba de director en la Tesorería me encontraba bajo las órdenes de Manuel de la Fuente, que es subdelegado del Gobierno en Almería, y fue él el que me pidió, ya que él también es profesor de la universidad, ese edificio para cederlo a la UAL. Hablé con el interventor de la Seguridad Social y me dijo que no nos interesaba tenerlo porque era muy antiguo y está en riesgo de derrumbe y si la universidad se lo queda lo va a restaurar, lo va adecuar y le vendrá bien tener oficinas del Rectorado. Pues bien, siendo yo director de la Tesorería conseguí la desafección de la segunda y tercera planta que las tenía el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se desafectó y devolvió, con lo cual quedaba por entregar el sótano, efectivamente, lo ha entregado ya la delegada del Gobierno, pero la iniciativa partió del subdelegado del Gobierno y hay que ser justos, me gusta la verdad ante todo.