Empleo lanza un novedoso programa de teleformación para que 5.000 desempleados aprendan inglés

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha una nueva licitación para la prestación de Formación Profesional para el Empleo (FPE), en esta ocasión en modalidad de teleformación, con su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Se trata de la impartición de hasta 62 acciones formativas, cada una de ellas de 240 horas, dirigidas 4.960 personas desempleadas, para que adquieran y desarrollen competencias lingüísticas en inglés, en los niveles correspondientes a B1, B2 y C1.

La oferta formativa corresponde íntegramente a la impartición de especialidades formativas no conducentes a certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación, por lo que los centros que impartan este programa formativo, denominado “Andalucía is IN training” deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación del SEPE y disponer de la acreditación necesaria para el uso de plataformas de teleformación.

El contrato, cuya documentación se publicará próximamente en perfil del contratante de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, está dividido en 3 lotes, correspondientes a los tres diferentes niveles de inglés (25 acciones de B1, 25 acciones de B2 y 12 acciones de C1). Las empresas interesadas podrán presentarse a un máximo de 2 de los lotes ofertados para cubrir esta demanda formativa durante 23 meses. Además, a las empresas adjudicatarias se les requerirá que faciliten el examen oficial en un centro acreditado en titulación oficial de inglés.

La programación de estas acciones formativas se ha realizado a raíz del análisis prospectivo realizado en las ocho provincias andaluzas, por medio del cual se han determinado los perfiles profesionales y especialidades formativas requeridas por las empresas en el mercado de trabajo andaluz, contando además con la colaboración de los agentes productivos y sociales.

En dicho análisis se detectó, de manera genérica en todas las provincias, la necesidad de las personas trabajadoras de paliar la falta de dominio del idioma inglés, como palanca clave para su crecimiento profesional y para ser más competitivos en el ámbito laboral.

La programación de este paquete de acciones formativas en modalidad de teleformación está basado en las especialidades formativas establecidas por el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) dentro de la Familia Profesional Servicios Socioculturales.

Así, las acciones formativas para el nivel de cualificación en Inglés B1 tienen como objetivo que los alumnos puedan utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, proporcionándoles la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

El nivel de cualificación en Inglés B2, por su parte, persigue capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B2 del MCERL.

Por último, el nivel de cualificación en Inglés C1 pretende capacitar al alumnado para utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio. Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel C1 del MCERL.