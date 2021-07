Estudiantes de la UAL reciben el premio al caso empresarial del Colegio de Economistas de Almería

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería ha sido el escenario en el que este martes se ha hecho entrega del IX Premio al Caso Empresarial del Colegio de Economistas de Almería, otorgado al equipo formado por Álvaro García Borbalán, Najib Khaloua, José Miguel Lozano Almansa y Sergio Alejandro Ruiz Garrido, estudiantes de ADE-UAL que han elaborado el caso del Grupo Control.

Los ganadores han realizado un exhaustivo trabajo de desarrollo, análisis y conclusión de la trayectoria de Grupo Control. El objetivo del Premio es potenciar el conocimiento, análisis y difusión de casos sobre empresas y empresarios de la provincia de Almería. Con su puesta en marcha, por parte del Colegio de Economistas, se pretende potenciar el acercamiento de los miembros universitarios a la realidad del mundo empresarial, incentivando el espíritu emprendedor de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería. En él han podido participar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería en sus diversas modalidades de grado y posgrado.

Los ganadores han recibido una dotación económica de 350 euros, un certificado honorifico emitido por el Colegio Profesional de Economistas de Almería, la publicación de la obra en la Web del Colegio, y su posterior difusión en redes sociales y otros medios de comunicación.

Jerónimo Burgos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, ha expresado su satisfacción "por estar celebrando un reconocimiento al trabajo realizado por nuestros alumnos, también a la colaboración de una empresa con la Universidad, y, por supuesto, a la orientación profesional de nuestros alumnos, que es el Colegio Profesional". Sobre el trabajo premiado ha indicado que "está bien realizado" y se ha premiado su "rigurosidad". Además, ha señalado que "parte de las orientaciones que han aportado los alumnos pueden ser recogidas por el camino que está desarrollando ya la empresa. Creo que es una oportunidad para enriquecernos todos y una satisfacción estar en un acto de este tipo".

Ana Moreno, decana del Colegio Profesional de Economistas de Almería, ha dado la enhorabuena a los alumnos "por el brillante trabajo que habéis realizado, realmente es digno de este premio y lógicamente también dar la enhorabuena a la empresa por salirse de los sectores tradicionales del tejido productivo de nuestra provincia. Es un orgullo que Grupo Control forme parte de él y hay que destacar la gran aportación al empleo que hace en la provincia".

También ha dado la gracias a la UAL "por permitir acercar a través de este premio la cultura empresarial y de emprendimiento a los estudiantes". Por último, ha expresado su deseo de que "esta cercanía Colegio-Universidad, tan necesaria para que además se produzca el relevo generacional de nuestras empresas, continúe".

Por su parte, Carlos Cano, profesor de Dirección Estratégica de la UAL, ha destacado que el objetivo de este premio "es que los estudiantes, aparte de dominar conceptos, metodologías, teorías, etc. se acerquen a conocer las empresas y no solo a través de documentación o bibliografía, sino de poder conocerlas físicamente, hablar con personal directivo sobre su toma de decisiones, sus estrategias, etc.". En este sentido, ha indicado que "la labor de la Universidad es acercar el conocimiento y la teoría combinándola con la realidad que se produce día a día en las empresas y potenciar las capacidades de los estudiantes. Esto se inserta además en un convenio de colaboración entre la Facultad y el Colegio de Economistas como la Feria de las Ideas, varios premios, colaboraciones en charlas, visitas a empresas, etc. que estamos seguros que en el futuro se potenciará y que será beneficioso para todos".

José Miguel Lozano, portavoz del equipo ganador, ha agradecido a la organización el premio y a Grupo Control. "Hemos profundizado lo que hemos podido en la empresa, nos hubiera gustado profundizar más, pero bueno, una estrategia nunca está cerrada y siempre está en continuo cambio y evolución".