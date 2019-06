Feral exige medidas urgentes ante la posible suspensión del trasvase Negratín-Almanzora que afecta a 24.000 hectáreas de regadío

El Levante almeriense y la Comarca del Almanzora viven con angustia los datos que maneja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que llevarían a la suspensión del trasvase Negratín-Almanzora el próximo mes de agosto. Según las perspectivas de la CHG, atendiendo a los niveles de agua que hay embalsados en la cuenca cediente, el suministro podría dejar de producirse en dos meses. Este hecho y la falta de alternativas “supondría un auténtico desastre no solo para el arbolado sino para la plantación de hortalizas”, ha advertido Feral, la Federación de Regantes de Almería. Su portavoz José Antonio Fernández ha recordado que “si no hay agua, no se podrían plantar las hortalizas ni lógicamente producirlas. El problema seria muy grave y afectaría a ese ámbito y también a los árboles frutales como a los cítricos. Nos enfrentamos a un gran problema como es el de perder la cosecha y también incluso poder perderse los árboles por la falta de agua”.

Ante esta situación de emergencia, el presidente de la Comunidad de Regantes y Aguas de Almanzora, Javier Serrano, ha señalado que “lo primero que hacemos es un llamamiento a los regantes para que empiecen con sus previsiones de plantaciones, que se pongan en contacto con sus comunidades de regantes para hacer los cálculos” y ha mostrado su “indignación porque la desaladora del Bajo Almanzora lleva 7 años sin que nadie haya hecho nada tras las inundaciones que la inutilizaron”. Serrano ha asegurado que “los regantes estamos hartos de excusas y de problemas legales ajenos a nosotros que somos los verdaderos perjudicados ante esta situación. La obra para su arreglo ni está adjudicada, ni sabemos fecha para que se haga”.

Serrano ha advertido que “los daños son muy grandes. El arbolado se seca, no solo se pierde el fruto”. Y ha querido hacer “una llamada de atención a la administración porque es un problema enorme. El problema no es nuevo, pero parece que las administraciones no se lo toman en serio. Porque soluciones existen”.

Además, desde septiembre de 2018 la desaladora de Carboneras que suministraba a la zona el agua sobrante de Níjar también está en peligro. “Acuamed dice ahora que se necesita una concesión para poder cogerla. Llevamos cinco años así, pagando ese agua sobrante, y ahora se nos dice que se necesita una concesión. En un caso como el nuestro, que tenemos una justificación clara, no entendemos esa postura”, ha lamentado Javier Serrano.

Desde Feral se lamenta que ante esta posible situación “no tengamos alternativas”, tal y como también ha explicado Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios del Almanzora que ha recordado que “se podrían realizar sondeos de urgencia y una batería de pozos en lugares estratégicos de manera que se pueda reponer posteriormente el acuífero y poder salir así de esta situación de emergencia” hasta que pudiera retomarse el trasvase “tras las lluvias que esperemos lleguen en otoño”. Para Fernando Rubio “nos encontramos en una situación de emergencia en el Levante y el Almanzora ante la suspensión del trasvase”.

Hay que recordar que existen una serie de condicionantes para que el trasvase Negratín-Almanzora pueda realizarse, como por ejemplo, que si la regulación general baja del 30% no se transfiere agua y que si el Negratín, situado en la provincia de Granada, tiene embalsados menos de 210 Hm3 tampoco se recibiría en la provincia de Almería sus aguas. Una situación que la Federación de Regantes de Almería asegura “que es muy posible que ocurra como pasó hace un par de años” cuando se suspendió la llegada de agua hasta la Comarca del Almanzora y el Levante almeriense.

Ante estas nuevas noticias, la Mesa del Agua de Almería tiene previsto reunirse la próxima semana para analizar con detalle estos hechos y valorar las posibles medidas a realizar ante esta grave situación.