Grupo Cajamar aumenta un 26,5% interanual su beneficio a cierre del tercer trimestre

El crecimiento del negocio, beneficiado por la mejora de los ingresos recurrentes, junto a la disminución del activo irregular, contribuyen a la mejora del balance del Grupo Cooperativo Cajamar en el tercer trimestre del ejercicio. Asimismo, la cuenta de resultados muestra como el Grupo ha continuado priorizando la mejora de la calidad del balance, destinando parte de los ingresos obtenidos a saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, concretamente 261 millones de euros, tras lo cual obtiene un resultado consolidado neto que asciende a 78,9 millones de euros, un 26,5% más en término interanual, en línea con las previsiones del grupo.

La calidad de los activos continúa su mejora con la disminución del activo irregular, que anota una disminución de 310 millones en activos dudosos, que ya suponen un 22% menos respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la venta de la cartera de activos fallidos denominada Ostende, con un valor bruto contable de 703 millones de euros, realizada el pasado mes de septiembre. Todo lo cual ha contribuido a que la tasa de morosidad disminuya 1 p.p. y se sitúe en el 2,9%, por debajo de la media sectorial. Por su parte, los activos adjudicados netos disminuyen en 353 millones de euros, situándose un 35,2% inferior respecto al tercer trimestre de 2021. Al tiempo que las coberturas del activo irregular se han reforzado: la tasa de cobertura de la morosidad se eleva hasta el 73,2%, y la tasa de cobertura de activos adjudicados hasta el 65,7%, una vez incorporadas las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

El buen comportamiento del negocio, apoyado en el crecimiento del crédito y la curva de tipos, eleva el rendimiento trimestral de la inversión crediticia en un 11,1%, si bien el margen de intereses interanual anota una minoración del 4,4 % al verse afectado por la reliquidación de intereses de la financiación otorgada por el BCE a través de la financiación TLTRO-3 del segundo trimestre de 2020 por importe de 25 millones de euros. Sin considerar la remuneración de la TLTRO-3, el margen de intereses trimestral avanza un 25,1 % sobre el mismo trimestre del año anterior, e incluyéndola se eleva un 5,2% trimestral en interanual.

Por su parte, el incremento de la clientela, hasta los 3,7 millones de clientes, y su vinculación reactivan los ingresos por comisiones, que aumentan un 19,6% interanualmente hasta los 198 millones de euros, fundamentalmente por las correspondientes a operaciones de desintermediación -seguros, fondos de inversión, planes de pensiones y consumo-.

El margen bruto suma 836 millones de euros, decreciendo respecto al mismo periodo del año anterior, afectado por la disminución en un 71,9% del resultado de operaciones financieras (ROF) y la citada reliquidación de la financiación TLTRO-3. Sin ello, el incremento de margen bruto a 30 de septiembre es del 2,4 % y del 11,5%, respectivamente.

La ratio de eficiencia se sitúa en el 53,6%, apoyada en la optimización de los gastos de explotación, que registran un crecimiento por debajo de la inflación, siendo el peso sobre los activos totales Medios (ATMs) inferior al 1%.

Actividad comercial

El desarrollo de la actividad comercial repercute en el incremento interanual del 9,9% de los activos totales, hasta los 63.273 millones de euros, y en el crecimiento del volumen total de negocio gestionado, que alcanza los 97.835 millones de euros.

Los recursos gestionados minoristas aumentan 2.546 millones de euros, un 5,7% más interanual, hasta los 47.012 millones de euros, principalmente por el incremento de los depósitos a la vista en un 10,4% y del patrimonio gestionado de los fondos de inversión en un 3,3%, con una incidencia menor de la volatilidad de los mercados que en el resto del sector.

El crédito a la clientela sano minorista crece un 5,6% hasta los 35.035 millones de euros, destacando la financiación concedida a sectores estratégicos como el agroalimentario, que registra un aumento del 6,9%, y empresas, que lo hace el 5,2%.

Cabe destacar asimismo que el Grupo Cajamar cuenta con una cartera crediticia diversificada, en la que las familias suponen un 36,5 %, el sector agroalimentario un 18,6% y las empresas un 28,4 %; no siendo significativa su exposición a Rusia, ya que solo representa el 0,03 % del crédito.

La positiva evolución de la actividad comercial permite que continúe incrementando sus cuotas de mercado nacionales, que en inversión llega al 2,9 % y en depósitos al 2,6%.

En relación a las soluciones financieras que proporciona y a su política de flexibilidad de pago, dirigidas a aquellos clientes que han tenido dificultades transitorias como consecuencia de la pandemia, el volumen actual de los préstamos con garantía ICO continúa reduciendo su peso hasta los 1.536 millones de euros, lo que supone el 4,2 % del total de la inversión crediticia bruta; hallandose el 95,1% de las operaciones en la cartera sana.

Atención preferente a mayores y discapacitados

Con datos interanuales, el número de clientes se ha incrementado hasta los 3,7 millones y el número de socios suma más de 1,6 millones, siendo atendidos presencialmente por 5.254 profesionales en sus 868 oficinas, de las que un 30 % se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. En este trimestre se han abierto dos nuevas oficinas en Conil de la Frontera (Cádiz) y Pontevedra.

Para evitar situaciones de exclusión financiera en colectivos vulnerables, en respuesta a las necesidades financieras de pequeñas poblaciones del medio rural, la banca cooperativa Cajamar cuenta asimismo con 158 agencias y 6 oficinas móviles –en vehículos itinerantes-, y ha adoptado nuevas medidas dirigidas a la atención de los colectivos de personas mayores y de personas con discapacidad, tanto presencialmente en su red de oficinas y agencias como a través de un número de teléfono 900 gratuito dedicado exclusivamente a estos colectivos; así como nuevos medios y recursos que facilitan su acceso a los servicios de banca electrónica, app y cajeros con diseños especiales, además de la Escuela Digital Senior mediante la que profesionales del Grupo Cajamar con capacidades digitales informarán y formarán en el uso de medios y canales disponibles para atenderles y les ofrecerán consejos básicos de ciberseguridad.

Además, los canales de banca digital, banca electrónica y banca móvil y los 1.517 cajeros autómaticos del Grupo Cajamar superan el millón clientes digitales, un 8,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, de los que 555.000 son usuarios de Bizum, un 16,6 % más que hace un año.

De otra parte, el Grupo Cajamar mantiene su posición en los indicadores de recomendación Net Promote Score (NPS), a través de los cuales se mide la satisfacción de la clientela del sector financiero. Así, los indicadores de STIGA le sitúan por encima de la media del sector en el acumulado del tercer trimestre de 2022, concretamente en quinta posición en el NPS y en el tercer puesto en el ranking que mide la satisfacción del gestor.

Solvencia y liquidez

El coeficiente de solvencia se sitúa en el 15,5 %, la ratio CET 1 phased in en el 13,1 % y la fully loaded en el 12,9 %, cumpliendo holgadamente los requerimientos regulatorios, anotando un exceso en el cumplimiento phased in de capital de 685 millones de euros y de 630 millones de CET1/AT1.

Conforme a su compromiso con el desarrollo sostenible, Grupo Cooperativo Cajamar realizó en el mes de septiembre su primera emisión de deuda con criterios ASG, concretamente de deuda senior preferred de carácter social por importe de 500 millones de euros, que destinará a la financiación de empresas de economía social y proyectos de promoción del desarrollo económico y social, tal y como establece el Marco de Bonos Sostenibles del Grupo. A su vez, esta emisión ha contribuido a que la ratio de MREL se sitúe en el 20,1 %, superando en 1,6 puntos porcentuales los requisitos de MREL fijados por el supervisor para el 1 de enero de 2023.

Por otro lado, los depósitos de clientes continúan creciendo y favorecen una nueva mejora de la ratio Loan To Deposits (LTD), que se sitúa en el 84,5 %, inferior en 0,4 p.p. a la registrada en el mismo periodo de 2021.

Asimismo, Grupo Cooperativo Cajamar mantiene adecuados niveles de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 12.023 millones de euros, que incluye tanto activos líquidos de alta calidad (HQLA) como otros activos líquidos descontables y depósitos en bancos centrales; y cuenta, además, con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 3.444 millones de euros. Con ello, cumple holgadamente los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) de 160,9 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 139 %.

Finanzas sostenibles

Grupo Cooperativo Cajamar mantiene su posición de liderazgo, conforme al ranking de la agencia Sustainalytics, habiendo recibido en 2022 la maxima distinción Top Rated que le acredita entre las 50 empresas con mejor calificación mundial por su gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Este reconocimiento le ha permitido obtener tres sellos diferenciadores que le sitúan como entidad referente a nivel Global (ESG Global 50), a nivel regional (ESG Regional) -europeo- y a nivel industrial (ESG Industry) -industria bancaria-, conforme al informe Rating de riesgo ASG Sustainalytics.

Asimismo, el Grupo Coperativo Cajamar forma parte de diferentes organizaciones orientadas al fomento de las finanzas sostenibles y a la lucha contra el cambio climático. Está adherido a los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, es miembro de la UNEP FI, signatario fundador de los Principios de Banca Responsable, y se ha adherido recientemente a la iniciativa Net Zero Banking Alliance (NZBA) en el marco del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Asimismo reporta su huella de carbono a Carbon Disclosure Project (CDP) y apoya y sigue las recomendaciones del Task Force Climate Financial Disclosure (TCFD) en materia de Finanzas Sostenibles. Además, se ha adherido a la iniciativa Science Based Targets, comprometiéndose a establecer los objetivos de reducción de emisiones Net Zero.

El modelo de banca cooperativa del Grupo Cajamar y su vocación de apoyo a las personas, las empresas y los sistemas productivos locales se sustenta en una política de sostenibilidad basada en su compromiso social, ambiental y de gobierno corporativo. Su Plan Director de Finanzas Sostenibles tiene como objetivos consolidar y reforzar su cultura sostenible y contribuir a establecer la hoja de ruta de descarbonización para reducir las emisiones de CO 2 , alcanzando las cero emisiones netas antes de 2050, y acompañar a sus socios y clientes en todo el proceso de transición hacia una economía baja en carbono. Así, a 30 de septiembre de 2022, el 28,8 % de su cartera crediticia está asociada a actividades de mitigación ambiental y el 28,5 % a actividades de adaptación, y ha incorporado un apartado de sostenibilidad a las nuevas operaciones de crédito.

Los fondos de su emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros se destinarán a proyectos dirigidos al desarrollo económico y social de los territorios, que eviten situaciones de exclusión social y apoyen la creación de empleo y su mantenimiento en zonas económicamente deprimidas. Asimismo su Marco de Bonos Sostenibles, bajo el cual también tiene previsto emitir bonos verdes y/o sostenibles, se orienta a la promoción de la agricultura sostenible, las energías renovables, y la construcción y movilidad sostenible; y a su vez establece criterios de exclusión, estrategias valorativas y vinculaciones no deseadas, con una serie de exclusiones para la transición ecológica y de carácter ético.