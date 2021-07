Nace el Instituto ISMS y la oportunidad de emprender con éxito en el mundo online

¿Cómo emprender y por dónde empezar? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen muchas personas que tienen una o varias ideas para el desarrollo de un negocio, esa inquietud o, incluso, un sueño que cumplir. Muchos, incluso la mayoría, se quedan en el camino por miedo a ese mundo que parece se antoja un abismo, falta de recursos económicos y también desconocimiento.

Especialmente son los jóvenes los que adolecen de este problema, pero no son los únicos, ya que también los hay de cierta edad que siempre se han quedado con esa espina clavada. La coyuntura económica y social ha cambiado mucho en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, casi disruptivas y abrumadoras, pero también se erigen como una oportunidad de negocio de la que se desconoce su rentabilidad.

En este contexto es donde nace el Instituto de Marketing y Servicios, que se pusiera en marcha a principios de este año. De por sí, su nombre ya dice mucho de lo que ofrece, pero va más allá. Esta institución, que reside en Internet y que tiene detrás a un grupo de especialistas profesionales con amplio bagaje en diferentes materias, entre ellos dos almerienses, busca ser la herramienta de ayuda definitiva para los emprendedores. El Instituto Superior de Marketing y Servicios tiene una vocación de servicio que se concreta de manera personalizada y profesional: El ISMS ofrece un servicio útil a los jóvenes emprendedores que, a la vez, tenga un impacto positivo en la sociedad y en el entorno. El ISMS se dedica especialmente, pero ni mucho menos de manera excluyente, a las personas de 20-30 años que se plantean emprender una actividad, un proyecto, una iniciativa empresarial.

El servicio viene de manos de un grupo de multidisciplinar de profesionales

El ISMS (ismarketingyservicios.com) tiene detrás de sí al almeriense Ignacio Flores, fundador y exgerente de Bionova Algae, prolífica firma dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes en todo el mundo, además de exdirector del Centro Almeriense de Estudios Superiores (CAES). Junto a él, presidente del IMSS, José Miguel Ponce, especialista en Marketing y matemático; el financiero Fernando Elvira, profesor de Universidad Finanzas y Marketing; Luis María Ximenez, socio fundador de X&B Asociados; Borja Resa, digital Marketing Manager en Kybalion; y Cristian Maestro, exitoso empresario joven residente en Dublín y fundador de la empresa de patinetes eléctricos MSX. Sin duda, un equipo multidisciplinar, con amplia experiencia en los negocios y capaz de plasmar la realidad empresarial para los nuevos proyectos a emprender por parte de los alumnos del Instituto con su asesoramiento integral. “Esta entidad no tiene lucro alguno. Es más, lo poco que se cobra es para poder mantener y llevar a cabo el asesoramiento integral y la enseñanza a través de una serie de cursos cualificados que ya están a disposición de los alumnos y que se irán ampliando. Nuestro objetivo es que toda aquella persona que quiera montar una empresa no se quede fuera. No es un asesoramiento genérico. Estudiamos el caso desde el inicio. Es más, lo primero que hacemos es un test de personalidad para ver si el futuro emprendedor reúne las cualidades y el carácter para llevar a cabo el proyecto, y somos totalmente honestos y transparentes en este sentido en todo momento”, explica el almeriense Ignacio Flores.

Además, el ISMS ya está llevando varios casos con gran éxito, de lo que Flores ya ha detectado que, “da igual la edad, nadie tiene todavía una experiencia real para emprender en el negocio online”.