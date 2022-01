Investigadores de la Universidad de Almería inician dos proyectos en el marco de AgroMIS

La Junta de Andalucía, con fecha diciembre de 2021, ha resuelto favorablemente 9 proyectos de innovación en el marco de la segunda fase del Proyecto Singular AgroMIS sobre ecosistemas estratégicos de innovación y transferencia en el sector agroalimentario, donde investigadores del ceiA3 desarrollarán proyectos de innovación, con el objeto de promover la innovación y transferencia centrada en uno de los sectores estratégicos más importantes para Andalucía, el agroalimentario.

La nueva fase comienza ahora tras la aprobación de las bases reguladores del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) con la publicación de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se conceden Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva en relación a la convocatoria 2020 de Ayudas para la Realización de Proyectos de Interés Colaborativo en el Ámbito de los Ecosistemas de Innovación de los Centros de Excelencia Internacional y en el Marco estratégico por el que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Campus de Excelencia Internacional en las Áreas de Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 Andalucía) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en Andalucía para el período 2014-2020.

El ámbito es favorecer la transferencia de conocimiento y cooperación así como potenciar los Ecosistemas de Innovación vinculados al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 y al Proyecto Singular AgroMIS.

Así, los proyectos que han resultado beneficiados surgen de la interacción entre los agentes agregados con los grupos de investigación del Proyecto Singular AgroMIS, al identificar las necesidades del sector y que han contado, además, con el certificado del ceiA3 como proyectos de interés. Entre los resultados del ceiA3 destacan que de 53 propuestas se han aceptado un total de 9 proyectos, mientras que 9 proyectos quedan en reserva lo que representa una tasa de éxito del 50%.

Esta convocatoria de ayudas ha aprobado los siguientes proyectos de grupos de investigación de la Universidad de Almería: ‘Mejora genética de variedades tradicionales de tomate adaptadas a sistemas de producción intensiva sostenible (HORTIGEN)’ del grupo ‘Genética y fisiología del desarrollo vegetal | AGR-176’ y ‘Valorización de Biomasa Celulósica para la Producción de Biomonómeros e Hidrógeno’ del grupo ‘Métodos de RMN avanzada y catalizadores basados en metales | FQM-376’.

De la Universidad de Córdoba los beneficiarios son: ‘Relación de la calidad de la uva, su microbiota levaduriana y la calidad del vino, con el pago vitícola’ del grupo ‘Viticultura y enología | AGR-146’; ‘Diseño y evaluación de estrategias de lucha integradas para el control de enfermedades transmisibles en ganado porcino en sistemas silvopastorales en Andalucía’ del grupo ‘Anatomía patológica animal | AGR-137’; ‘Desarrollo de una aplicación IoT para monitorizar la cosecha realizada por diferentes sistemas de mecanización en la recolección en olivar tradicional para la mejora de la gestión y la trazabilidad’ del grupo ‘Mecanización y tecnología rural | AGR-126’; ‘Innovación en la sanidad del olivar a través de tratamientos al suelo con hongos entomopatógenos frente a la mosca del olivo y sus beneficios adicionales sobre la planta (OLIVEFUNGI)’ del grupo ‘Entomología Agrícola | AGR-163’; ‘Valorización energética dual del alpeorujo: biometanización avanzada y producción de carbones para baterías recargables sostenibles (OLIVE2ENERGY)’ del grupo ‘Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde | RNM-271’ e ‘Implantación y optimización de técnicas genómicas de trazabilidad racial e individual en la cadena de producción de productos ibéricos’ del grupo ‘Mejora y conservación de recursos genéticos de animales domésticos | AGR-218’.

Además, la convocatoria ha dado luz verde al proyecto del CSIC ‘Caracterización de la biodiversidad oleícola del poniente de Granada para su conservación y valorización’ del grupo ‘Biología reproductiva de plantas | BIO-283 | CSIC (EEZ)’.

Los agentes agregados al proyecto AgroMIS y participantes en esta convocatoria son CR DOP Montilla-Moriles, OIP Hortiespaña, CR DOP Jamón de los Pedroches/ Federación Andaluza Salud Ganadera FADSG, OIAOE, CR DO Baena, CR DOP Poniente de Granada, CR DOP Baena, HortiEspaña y CR DOP Jamón de los Pedroches.

Asimismo, el consorcio del ceiA3 complementará su labor de promoción y divulgación con actuaciones de apoyo, dinamización, organización y comunicación, a través de su modelo social integral, al impulsar la investigación y transferencia, en el marco del Proyecto Singular AgroMIS.

El objetivo es fomentar la interconexión y las sinergias entre el tejido productivo y los agentes del sector, desde un punto de vista transversal pero focalizado, en la implementación práctica de la innovación en 4 ecosistemas sectoriales estratégicos vinculados al ceiA3 y al Proyecto Singular AgroMIS, que servirán de referencia y ejemplo de la transferencia al territorio.

Olivar tradicional andaluz, Horticultura intensiva sostenible, Vinos tradicionales de calidad diferenciada y Ganadería extensiva en sistemas silvopastorales singulares representan los ecosistemas de innovación.

Cabe recordar que el ceiA3 ha organizado y dinamizado distintas sesiones de transferencia con cada uno de los ecosistemas a través de la participación de los investigadores, agentes agregados y colaboradores en el marco del proyecto singular.

En la fase I de AgroMIS, el ceiA3 y las universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén resultaron beneficiarias mientras que las instituciones científicas agroalimentarias CSIC e IFAPA actuaron como miembros colaboradores; además estos agentes agregados: DO Los Pedroches, DO Jabugo, FADSG, FRESHUELVA, Hortiespaña, Organización Interprofesional de Aceites de Oliva de España, CR DOP Baena, CR DOP Estepa. Poniente de Granada, DO Priego de Córdoba, DO Sierra de Segura, CR Sierra Mágina, DOP Montilla-Moriles, DO Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, y CR Málaga y Sierras de Málaga.

El Proyecto Singular AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio andaluz está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).