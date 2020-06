Investigan optimizar la adaptación del cultivo de berenjena al cambio climático

La empresa Agrointec colabora como asociada en el proyecto internacional 'Crop Trust' evaluando materiales de berenjena desarrollados en el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), para optimizar la adaptación de estos cultivos al cambio climático.

Según ha comunicado la mercantil, el trabajo consiste en testear las condiciones reales de cultivo de las plantas experimentales para medir su eficiencia respecto a otras líneas de mejora, cuyos resultados podrán utilizar las casas de semillas para el desarrollo de variedades comerciales.

La compañía de base tecnológica es una de las asociadas a uno de los proyectos internacionales del Crop Trust, una iniciativa fundada en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Bioversity International, con el objetivo de apoyar la supervivencia de los bancos genéticos mundiales para que la diversidad de los cultivos de alimentos más importantes estén disponibles para toda la sociedad.

Esta acción forma parte de 'Eggplant Prebreed', para la 'Adaptación de la agricultura al cambio climático: recolección, protección y preparación de familiares silvestres de cultivos', implementada junto a los bancos de genes e institutos de fitomejoramiento de plantas internacionales.

Se busca el desarrollo de berenjenas con unas características óptimas para su adaptación al cambio climático, en particular para aquellos territorios que tengan especiales dificultades para el desarrollo de este alimento por las condiciones físicas de su ecosistema, así como por la escasez de agua para riego, mediante el uso de la diversidad genética de los parientes silvestres.

Agrointec participa como 'stakeholder' (interesado) de este proyecto, que se inició en 2013, a través de 'Seeds For Innovation' (Seeds4i), su división de negocio diseñada y desarrollada en España para ofrecer al sector de las semillas un abanico de servicios de mejora genética vegetal de alto valor tecnológico.

Seeds4i colabora en este proyecto del que forma parte el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), desarrollando materiales de berenjena adaptados al cambio climático, junto con universidades y centros de investigación de Sri Lanka, Costa de Marfil, Egipto y el World Vegetable Center (Taiwan).

La mejora genética vegetal se erige como una herramienta fundamental a la hora de adaptar los cultivos a las nuevas condiciones derivadas de las consecuencias del cambio climático en el menor tiempo y con el menor coste económico y social posibles.

El trabajo de Seeds4i, que consiste en evaluar las condiciones reales de cultivo de las plantas de berenjena experimentales para medir su eficiencia frente a otras líneas de mejora, a través de métodos de hibridación con el uso de marcadores moleculares, la convierte en pionera en esta labor.

De esta forma, y sin utilizar la transgenia, se avanza en el proceso de mejora genética del cultivo, en este caso de la berenjena, para recuperar aquellas características que se han ido perdiendo en el proceso de 'domesticación', como son la productividad, las propiedades organolépticas (olor, color, sabor, textura), las tolerancias o las resistencias. La empresa reintroduce el "background genético perdido mediante el desarrollo de líneas de introgresión".

Parte de este trabajo de investigación se ha publicado en la revista internacional que divulga proyectos de I+D relacionados con los cultivos hortofrutícolas Scientia Horticulturae, bajo el título 'First successful backcrossing towards eggplant (Solanum melongena) of a New World species, the silverleaf nightshade (S. elaeagnifolium), and characterization of interspecific hybrids and backcrosses'