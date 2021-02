Joaquín López 'Bernabé' deja la presidencia de Unión de Agricultores Independientes

La situación del campo almeriense sigue en el mismo punto. Hace algo más de un año, Joaquín López, más conocido como Bernabé, alzó la voz en protesta por los bajos precios que reciben los agricultores por sus productos. 16 meses después, deja el cargo de presidente de la Asociación Unión de Agricultores Independientes por “no conseguir” lo que se propuso y prometió.

El cese de su cargo se hará efectivo el próximo 24 de febrero en Almería, donde la propia asociación ha convocado una caravana de vehículos para solicitar la unión del campo y conseguir que el sector primario tenga unos precios justos por sus productos. “Todo tiene un principio y un final. Yo creo que mi etapa como presidente está concluyendo porque, realmente, no he conseguido lo que propuse o prometí”, apostilla Joaquín López.

La jornada de huelga, del próximo 24 de febrero, tendrá lugar en todo el territorio nacional y será convocada por las diferentes asociaciones del sector. En lo que respecta a Almería, las asociaciones convocantes de la manifestación son Unión de Agricultores Independientes, AUPA y UNA. Por su parte, Unión de Agricultores también congregará en Granada y Málaga. No obstante, Joaquín López añade: “Estamos abiertos a la colaboración. Esperamos que se unan más asociaciones y ese día sea importante para todo el campo”.

“Hay que dejar claro que los que quieran asistir a la huelga podrán hacerlo, aún residiendo en otros municipios de Almería, ya que disponemos de los permisos para convocar la manifestación. Eso sí, solo estará justificado durante el tiempo que dure la caravana de vehículos. Una vez finalizada la huelga, no habrá justificación para los participantes que no vivan en la capital o no dispongan de un salvoconducto”, destacada Joaquín López.

El asunto que más preocupa al presidente, hasta el momento, de la asociación es la “falta de unión” que ve en el sector agrario. También, manifiesta su descontento ante la gestión del ministro de Agricultura, Luis Planas, ante los problemas que sufre el campo español. Es por ello, que Joaquín López pide la “dimisión del ministro de Agricultura”. “No está comprometido con el campo y no defiende los derechos del mismo. Siempre dice que seamos competitivos. El campo sale a la calle y el ministro continúa haciendo tratados comerciales con terceros países”, explica Joaquín.

A pocos días de decir adiós a su cargo como presidente, Joaquín López deja claro que continuará como miembro de la asociación. “Mi marcha no significa el fin de Unión de Agricultores Independientes, todo lo contrario, con esto quiero dejar paso a alguien que pueda conseguir lo que yo no he podido. Unión de Agricultores Independientes no ha nacido como un movimiento espontáneo, ha venido para quedarse y vamos a intentar que se quede”, señala Joaquín.