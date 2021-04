La Junta actualizará los escenarios locales de cambio climático de Andalucía

En su compromiso con la lucha contra el cambio climático, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible actualizará los escenarios locales y regionales relativos a este fenómeno. Para ello, la Junta ha sacado a licitación la modificación de estos documentos en base a los avances científicos que se vayan publicando relativos al sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), cuya finalización está prevista para 2022 pero que irá ofreciendo datos actualizados a lo largo de 2021.El objetivo concreto de esta iniciativa es la confección de los Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía adaptando a las particularidades de esta región los modelos de cambio climático para las próximas décadas que elabora el IPCC a nivel planetario. Los informes a escala regional permiten modelar con más detalle las variaciones que presentará el clima en los próximos años atendiendo a las diversas áreas climáticas de la Comunidad Autónoma.Esta actuación responde, además, a la necesidad de actualizar estos escenarios a los avances científicos que se van produciendo, una exigencia recogida expresamente en la normativa relativa a la adopción de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético.Entre otros parámetros, los Escenarios Locales de Cambio Climático incluyen previsiones relativas a la temperatura máxima, media y mínima, a las precipitaciones, al balance hídrico de la zona o a los días de días de calor (más de 40ºC) y noches tropicales (más de 22ºC) que se podrían registrar.A través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el Gobierno andaluz ha elaborado anteriormente otros escenarios climáticos locales y de ámbito regional basados en la evaluación del IPCC. En concreto, la Junta ha emitido, hasta la fecha, dos documentos relativos al cuarto y quinto informe respectivamente. Esta información se encuentra a disposición de los todos los interesados a través de la página web de Desarrollo Sostenible (http://lajunta.es/2p0vp) y, más concretamente, en el Visor de Escenarios Climáticos de Andalucía (http://lajunta.es/2irh4). Esta herramienta recoge información relativa a toda la Comunidad Autónoma en general, y de provincias, municipios, sistema hidrográficos, Espacios Naturales Protegidos y zonas bioclimáticas en particular.Aplicación local del informe mundial

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático analiza de forma exhaustiva datos científicos, técnicos y socioeconómicos relevantes para comprender los riesgos y repercusiones que puede conllevar el cambio climático provocado por las actividades humanas. Asimismo, el IPCC estudia también las posibilidades de adaptación y atenuación de este fenómeno mundial. La evaluación que se obtiene como resultado es uno de los instrumentos de referencia para la planificación de políticas de acción por el clima, ya que los modelos que emplea permiten predecir a escala planetaria las variaciones del clima en las próximas décadas.Sin embargo, la utilidad de estos modelos en el diseño de acciones de adaptación locales o regionales es muy limitada porque no cuentan con una descripción topográfica suficientemente detallada. Es decir, al no disponer de información pormenorizada, por ejemplo, de las cordilleras o líneas de costa de un área, los modelos no pueden tener en cuenta los condicionamientos específicos que estas variables ejercen sobre el clima del territorio. Este factor es especialmente relevante en regiones como Andalucía, donde coexisten distintos climas en un mismo territorio.