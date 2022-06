La Junta destaca “los buenos resultados” de las cooperativas al apostar por “calidad, innovación y sostenibilidad”

La viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana Corredera, ha participado en la clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, donde ha felicitado a esta entidad por “el trabajo realizado y los buenos resultados cosechados, que demuestran vuestra fortaleza y el crecimiento logrado gracias a vuestra apuesta por la calidad, la competitividad, la innovación y la sostenibilidad a pesar de las dificultades”. Estas declaraciones hacen referencia al volumen de negocio de 9.826 millones de euros que generaron en 2021 las 649 cooperativas federadas, cantidad que supone un aumento del 4,06% respecto a 2020.

Corredera ha subrayado que “la interlocución continua entre el Gobierno andaluz y las cooperativas ha sido una de las señas de identidad de estos últimos tres años” y ha recalcado que estas entidades “aportan riqueza y empleo y son un referente de calidad en los mercados más exigentes”. Respecto al peso de las cooperativas en Andalucía, la viceconsejera ha resaltado que “juegan un papel fundamental tanto en el ámbito social como económico” porque contribuyen a fijar la población al territorio en las zonas rurales. “Hay muchos pueblos que cuentan con una única empresa, la cooperativa, que da empleo a los vecinos y permite que se puedan quedar allí viviendo”, ha comentado.

En su intervención, Ana Corredera ha destacado también que, en la última legislatura, “la Junta ha puesto a disposición de los andaluces más de 163 millones de euros en ayudas que facilitan al sector agroindustrial la movilización de inversiones por alrededor de 414 millones de euros”. Al respecto, ha explicado que el departamento que lidera Carmen Crespo ha dado prioridad a las convocatorias de ayudas que respondían a las necesidades transmitidas por los propios productores a la Administración andaluza. A modo de ejemplo, se ha referido a las subvenciones que respaldan la modernización de industrias agroalimentarias, a las que se han destinado 120 millones de euros; a iniciativas de innovación en el sector agroalimentario encaminadas a “desarrollar soluciones concretas para problemas concretos”; o a la fusión e integración de entidades asociativas agroalimentarias con el objetivo de avanzar en la concentración de la oferta “para ganar peso frente a las cadenas de distribución”.

Por otro lado, Corredera ha recalcado la necesidad de aprovechar los Next Generation porque “no podemos permitirnos el lujo de perder esta oportunidad” que ofrece a Andalucía una vía para “dotar al sector de infraestructuras hidráulicas modernas y necesarias”. En cuanto a los desafíos a los que se enfrente el sector agrario andaluz, la viceconsejera ha lamentado que aún continúan presente algunos obstáculos que llevan varios años afectando a estos productores, como los bajos precio de mercado y las consecuencias de la Covid-19. “Algunas de estas dificultades, lamentablemente, incluso se han agudizado”, ha apuntado Corredera, quien ha añadido que “la Ley de Cadena Alimentaria no va a resolver estos problemas porque no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas al Ministerio por Andalucía de la mano del sector”.