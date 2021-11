La Justicia despeja cualquier duda sobre la CUCN con el último sobreseimiento

Así, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Almería y tras analizar todas las pesquisas y pruebas fruto de la investigación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de Almería no ve indicio de delito alguno pese a que los denunciantes denunciaban dicha falsedad documental y trataban a Construcciones Nixolum como empresa tapadera, algo desechado por la información proporcionada en la investigación por la propia Agencia Tributaria.

La causa por presunta malversación de 8 millones, también archivada

Este último sobreseimiento estuvo precedido por el del pasado mes de septiembre, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería hizo público el auto por el que se archiva la supuesta malversación de 8,29 millones de euros por el sobrecoste de unas obras de mejora de los regadíos contratadas por la empresa estatal Seiasa con cargo a fondos europeos. El fallo judicial reflejaba como el aumento de esa cantidad “fue, en su momento, objeto de supervisión y control, por distintos entes, entre ellos, la misma Abogacía del Estado, cumpliendo a priori con todas las formalidades legales exigidas”. Este aumento del coste, certificado, fue provocado por los distintos ‘Modificados’ que sufrieron las Fases I y III del Proyecto de redes complementarias para la mejora de los regadíos en el desarrollo del estudio de la zona afectada por los regantes pertenecientes a la Comunidad. Cabe destacar que, en este caso, el propio presidente Antonio López no fue citado por el juez, ni tampoco solicitada la aportación de información complementaria en el caso, necesitando el magistrado solamente de las diligencias de la Guardia Civil para contrastar con ello que no había indicio de ilegalidad y la justificación del aumento del gasto en este particular. Por todo ello se procedió al sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, conforme a los artículos 641,1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los artículos 130 y siguientes.