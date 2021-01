Lluvia como “agua de mayo” para un campo almeriense donde el frío no daña los cultivos

La ola de frío ‘Filomena’, que continúa asolando con sus intensas precipitaciones y en buena parte del país en forma de intensas nevadas, no ha sentado del todo mal al campo almeriense. Lejos de lo que se pudiera pensar, “desde el punto de vista agrícola está yendo bien”, asegura una de las voces autorizadas del sector en Almería, el secretario provincial de Coag Andrés Góngora.

Nada tiene que ver la actual bajada de temperaturas con la acontecida a finales del mes pasado y que provocó importantes pérdidas en la zona de Níjar, pero también en los campos de Dalías, Berja e, incluso, Pechina en el Bajo Andarax.

“En los invernaderos no ha nevado, o por lo menos, donde lo ha hecho, no de manera suficiente como para lamentar que haya habido derrumbes”, explica Góngora, quien además asegura que podemos estar de enhorabuena porque el agua caída hasta el momento, al haberlo hecho de manera benévola, va a permitir que los acuíferos se nutran y que tengan algo de recarga. “En el caso de Benínar, que lo he comprobado hoy mismo, ha duplicado su capacidad de agua en solo una semana”. También se ha visto notablemente beneficiado el pantano de Cuevas y otros a lo largo de la geografía almeriense que hacen respirar a los agricultores después de unos meses extremadamente secos.

¿Y por qué sí que afectó la helada de hace unos días y no la actual? Según Góngora, la mezcla de frío y poca humedad es la clave y fue, precisamente lo que pasó hace unos días. Las precipitaciones han favorecido que las plantas no se quemen, tal y como sí pasó en muchos casos durante esos días. Eso sí, con la temperatura actual la oferta está disminuyendo, ya que el rendimiento de la planta baja de manera considerable con el frío.Las predicciones para esta semana, donde apuntan a una bajada aún mayor de las temperaturas, sí que va a tener a los agricultores almerienses en alerta cada jornada para intentar evitar que pudieran darse daños. Otro aspecto a tener en cuenta es que la gran humedad de este momento podría derivar en alguna enfermedad propia de hongos.

Andrés Góngora/ secretario Provincial de COAG Almería "El agua caída será clave para los acuíferos. Y pantanos como Benínar han doblado sus reservas"

Quienes sí están teniendo más problemas son los ganaderos, quienes llevan días, especialmente en la comarca de Los Vélez, sin poder llevar a pastar a sus rebaños. En este momento los tienen encerrados y el alimento reservado para estas situaciones excepcionales ya se va agotando. “Ellos sí que lo están pasando mal estos días. Los recursos se les acaban después de tantos días e, incluso, hay muchos que no pueden moverse para ir a otro lugar para buscar el alimento”.