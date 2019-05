Asaja Almería dice que Luis Planas da la espalda al agro almeriense

Asaja Almería ha acudido hoy a un encuentro en el Ministerio de Agricultura con el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, en el que finalmente no ha estado presente el ministro Planas, que, según la organización agraria, ha decidido dar la espalda al sector de la provincia y que “una vez más ignora las peticiones del sector al no haber trasladado ninguna de las correcciones que se le habían hecho llegar y que dan como resultado una rectificación de la Orden de módulos que ha sido publicada esta misma mañana y ante la que no hay voluntad de mover un dedo”, tal y como ha denunciado la organización agraria en un comunicado.

Desde el Ministerio de Agricultura han aclarado que no había un compromiso expreso por parte de Planas para reunirse con Asaja Almería y que la cita, por tanto, no estaba programada en la agenda con el ministro. Además, aseguran que el encuentro se solicitó al Ministerio y que, por ello, les ha recibido Fernando Miranda, que es el número dos y mano derecha de Luis Planas, quien se ha reunido con los representantes de Asaja para, entre otros asuntos, aclarar dudas acerca del cálculo de los módulos.

Si bien la organización agradece a Fernando Miranda su atención y su disponibilidad, espera poder trasladarle en persona al ministro“todos estos asuntos que para nosotros y los agricultores y ganaderos de la provincia son prioritarios pero que para el responsable del Ministerio pueden esperar”, afirma Asaja Almería.

Asaja, que ha estado representada por Pascual Soler, presidente provincial, Juanjo Álvarez, secretario adjunto a la Presidencia Nacional, Juan Garrido, miembro del Comité Ejecutivo de Asaja Almería, y Miguel Ángel Serrano, técnico de sectores de Asaja Almería , ha vuelto a solicitar que el ministro o quien le suceda, acuda a la provincia para ahondar en la problemática que afecta al sector hortofrutícola en los últimos años y que está perjudicando su rentabilidad, “es preciso conocer la realidad para poder afrontarla y creemos que el Ministerio está demasiado lejos de la provincia y de sus intereses”, señalan en la organización.

Asaja lamenta que el ministro en funciones haya vuelto a perder la oportunidad de atender y escuchar lo que desde el sector agrario de la provincia nos preocupa y recuerda que el diálogo y la voluntad de trabajo es parte de la esencia de Asaja, por ello esperamos que la actitud del Ministro cambie, y si decide venir a la provincia lo haga con propuestas y no con las manos vacías.

Uno de los temas que han centrado el encuentro ha sido la petición que se viene formulando desde la provincia de que Agricultura trasladara a Hacienda una corrección de la Orden con los módulos para esta campaña de la renta, puesto que ha dejado fuera a gran cantidad de productos y zonas afectadas por circunstancias excepcionales, entre ellas a los afectados por el tornado del 6 de enero en el Poniente. Por ello y tras la publicación de dicha corrección en el día de hoy, que vuelve a dejar fuera a la agricultura y la ganadería en la provincia, Asaja ha expresado su decepción y su malestar por de que nuevo la Orden que el sector reclamaba salga a la luz tras una cita electoral y especialmente lamenta que se opte por ignorar lo que el sector reclama. “No estamos pidiendo algo injustificado, hay productores que se han visto afectados por granizo, sequía, plagas y enfermedades que se quedan fuera sin más, la Orden no recoge las circunstancias excepcionales y deja descontento general en el campo”.

Nueva legislatura

Por otro lado, Asaja ha planteado al secretario general aquellos temas que deben ser abordados por el Ministerio en la nueva legislatura, entre ellos, la mejora de la Ley de la Cadena, especialmente para atajar las prácticas abusivas con el productor, y trabajar por que los precios dignifiquen la profesión puesto que los precios son nuestra principal asignatura pendiente.

Además, la organización ha analizado con el secretario general la aplicación de las medidas de gestión de crisis en el sector de las frutas y hortalizas, para lo que reclaman una reunión con el sector en estos momentos de planificación de la próxima cosecha de forma que se mejore en la programación de campañas, organización y prevención de crisis de mercado y precios y promoción del consumo cuando como por ejemplo ocurre, no existe demanda. En este sentido se ha analizado lo ocurrido con los cítricos, y con sandía y melón esta campaña de primavera y Asaja ha insistido en que el sector no cuenta con un “plan B” ante una eventual crisis y recuerda que “el agricultor es el que está soportando estoicamente las pérdidas por una falta de organización interna, de planificación y de prevención,”, han señalado.

Otro de los aspectos que consideramos necesarios que se aborden de forma urgente es el control de las importaciones tanto en los requisitos fitosanitarios, como en los acuerdos comerciales, Asaja señala que como representante de la agricultura española desde el propio Ministerio se debe ser beligerantes en Europa y exigir el cumplimiento de los requisitos que el sector europeo se autoimpone. “Si tenemos que competir está claro que en precio no podemos hacerlo porque los costes son muy superiores, por este motivo es preciso que quienes vienen a vender a Europa deben hacerlo respetando nuestras reglas”.