María Zamora (Vellsam), ponente en unas Jornadas de Mujer Rural

Vellsam Materias Bioactivas ha estado presente este viernes en unas jornadas celebradas en el municipio de Roquetas de Mar con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra este sábado 15 de octubre. El objetivo de estas jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, es el de poner en valor el papel de la mujer en el sector agrícola, para lo cual seis mujeres vinculadas al mismo, en diferentes ámbitos, han compartido su trayectoria y experiencia laboral en una mesa redonda.

Por parte de la empresa almeriense, ha sido su consejera delegada, María Zamora, quien ha tomado parte en estas jornadas y quien, como el resto de ponentes, ha reconocido que “el campo y su trabajo es el motor” de su vida y que “la pasión, la perseverancia y la paciencia han sido claves” en su trayectoria laboral. La consejera delegada de Vellsam Materias Bioactivas, junto a sus contertulias, ha animado a las niñas de hoy a que estudien carreras como ingeniería técnica agrícola y se ha mostrado “orgullosa de ser mujer rural”.

Zamora ha explicado que ella “tuvo la gran suerte de ser vicepresidenta de una asociación nacional de mujeres rurales” y que “hace unos años, el denominador común que me encontraba por toda España era que la mujer trabajaba a la par que el hombre, pero no era visible ante la sociedad”. Por ello, ha recordado, en un tramo muy emotivo de su ponencia, que “hablamos de unirnos, de ser capaces de visibilizarnos juntas y luchar” y ha agradecido “a todas las mujeres que han luchado para conseguirlo, porque no ha sido fácil”.

La consejera delegada de Vellsam ha añadido que “siempre he creído que era capaz de llegar donde yo quisiera llegar; siempre he tenido retos y he estado convencida de que los iba a superar y los he superado; he tenido sueños y he estado convencida de que los iba a conseguir y los he conseguido; empezando desde cero se puede llegar, todas somos capaces de llegar”.

Por último, Zamora ha destacado que “en agricultura, Almería es un referente mundial, tenemos mucho I+D en nuestra agricultura y somos capaces de combinar esa agricultura con el turismo, de lanzar una agricultura sostenible, ecológica, que puede vivir con el medioambiente”.