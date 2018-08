En María se desmarcan de la lucha contra las lechugueras y aseguran que "hay agua"

Son ya más de dos años luchando por que paren las extracciones incontroladas de empresas lechugueras directas al acuífero de Sierra de María-Mahimón, y a las que la sociedad de Los Vélez apunta como únicas responsables de una sequía que comenzó a hacer estragos hace ya casi dos décadas y que hoy día no tiene precedentes. Para ello nació, primero como plataforma, la Asociación por la Defensa del Agua en Los Vélez que hace como portavoz de una situación que afecta a varios municipios almerienses y granadinos y que dependen de esta masa de agua subterránea.

Junto a la Asociación, los ayuntamientos de Vélez Blanco, Vélez Rubio y Chirivel siempre han encabezado estas reivindicaciones por los suyos. Sin embargo, hay uno que nunca se ha querido movilizar y unir a esta reivindicación. Se trata del municipio de María, que se ha pronunciado sobre esta situación a Diario de Almería a través de su alcalde, Francisco Martínez, quien asegura que "todo es mentira. No existe tal déficit de agua y los estudios llevados a cabo por la administración así lo demuestran. No sé que intención tienen estos alcaldes y la asociación, pero desde luego son unos embusteros e irresponsables, ya que están sembrando el pánico entre los vecinos".

El pozo que nos abastece, y que viene de la misma masa subterránea, ha subido el nivel estos años"

Así de tajante se muestra Martínez, quien insiste en no conocer el trasfondo real de las demandas. "Claro que en esta zona hay problemas de agua por el simple hecho de que es muy baja en precipitaciones. Es algo con lo que hemos convivido siempre, pero en María tenemos un pozo, el que abastece el consumo humano. Solo uno, en el límite con Orce. Y no solo es que tenemos agua, sino que viene aumentando la cantidad subterránea de la misma en los últimos años", explica el primer edil de María, quien asegura que no existen pozos ilegales en su término municipal y que solo existe una concesión para la plantación lechuguera que no llega a 50 hectáreas. "Nuestro pozo, que está a unos 20 kilómetros de Vélez Rubio y pertenece, obviamente a la misma masa de agua, tenía el acceso a agua a 39 metros hace 7 años. Hoy lo tiene a 25".

Para el alcalde de este municipio es incomprensible la forma de actuar de sus homólogos, más aún porque asegura que "desde el Seprona nos informan de todo. Y me consta por ellos que las concesiones en estos términos municipales para la explotación agrícola intensiva concedidas son mayores que en el muestro y entiendo, que los extras que se puedan hacer son perseguidos por la autoridad y no se puede sacar más agua que la concedida. Espero que cesen con la irresponsabilidad de sus acciones, alarmando de manera innecesaria a la sociedad".