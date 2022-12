El PSOE lamenta que la Junta se oponga a bonificar el agua desalada a los agricultores

El senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha lamentado las declaraciones del Delegado de Agricultura, Antonio Mena, en las que en lugar de ponerse del lado de los agricultores de la provincia prefiere “echar balones fuera” dejando ver la “clara dejación de funciones” de la Junta de Andalucía que hasta ahora “no ha hecho nada para ayudar a los agricultores con fondos propios”.

En este sentido, el senador ha aclarado que la propuesta socialista de bonificar a los agricultores con 30 céntimos el precio que pagan por el agua desalada “no es un tema de competencias, si no de querer ayudar o no a los agricultores que pagan el agua desalada en torno a un euro el metro cúbico si es de plantas desaladoras que no son del Estado” ya que, según apunta Martínez, los agricultores que consumen de plantas que son del Estado “pagan la mitad”. “El Gobierno de España ha querido proteger a los agricultores frente a los efectos del incremento de los precios de la energía. Para ello, fijó precios estables para el agua desalada en las plantas que son de su titularidad, una medida que ahora le planteamos al gobierno de Moreno Bonilla”.

Para Martínez, la Junta de Andalucía “debe actuar” ayudando a los agricultores para que “no paguen el doble por ese agua, aunque a la vista de las palabras del delegado, sus prioridades son otras”. “El almeriensismo del que alardean los consejeros del PP almerienses está claro que es de boquilla, porque cuando se trata de ayudar a los agricultores de nuestra tierra no se puede contar con ellos”, añade el socialista. De hecho, “su escapismo es tal que son capaces de decir que no tienen competencias en desalación y a renglón seguido plantean ampliar la desaladora de la capital a costa de cargarse el acuífero”.

En la misma línea, el también secretario de Organización del PSOE de Almería incide en que el delegado “debería dedicar todos sus esfuerzos a trabajar para que no se sigan perdiendo más de 5 hectómetros de agua en las redes de abastecimiento del Levante y no a reproducir los mensajes que le escriben desde la sede del Partido Popular obsesionado en confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez”.

“El delegado debe entender que está para ayudar a los agricultores para dejar de ser el muñeco de la consejera Carmen Crespo que habla cuando ella no quiere dar la cara, para decirle a los agricultores que van a tener que seguir pagando el agua a un euro. Por eso le pedimos, efectivamente, que trabajen, pero con la agilidad de la que alardean y que parece que les falta”, sentencia el senador socialista.