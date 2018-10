Moreno traslada a la Junta su "apoyo sin condición" para evitar el cierre de Cemex

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tendrá todo el apoyo de su grupo político "sin ningún tipo de condición" para evitar el cierre de la planta cementera de la multinacional Cemex en Gádor (Almería).

Así lo ha manifestado en la propia planta en Gádor a los medios antes de mantener un encuentro con el comité de empresa de los trabajadores, a los que ha mostrado su "apoyo absoluto" porque son "jóvenes, en torno a 45 años, y además se han volcado para que esta empresa sea productiva, rentable y tenga futuro".

"No se merecen un ERE por parte de esta multinacional mexicana, que no sólo deja en el desempleo y el desamparo laboral a esta familia, sino que afecta de forma grave, no sé si irreversible, a Gádor y su comarca", ha sostenido.

Ha agradecido a la alcaldesa del municipio, Lourdes Ramos (PP), que haya movido "Roma con Santiago" para intentar parar el ERE, y ha señalado que ya se ha solicitado por parte del PP en el Congreso y el Senado que el Ministerio de Trabajo explique las actuaciones que se están llevando a cabo para evitar la clausura de la fábrica.

"Yo también he trasladado a la Junta que entre todos tenemos que salvar la situación, no estamos en una confrontación política, desde nuestro grupo parlamentario queremos salvar a os trabajadores, a la dignidad de una comarca en torno a una cementera en la que se ha volcado toda la provincia", ha dicho.

Ha sostenido que no existen razones "objetivas" para el cierre, y ha abogado por aplicar alternativas con "inteligencia" y audacia", prestándose a respaldar cualquier iniciativa política o sindical que suponga una mejora o evite la clausura y "sobre todo el ERE que se puede plantear" y que afectaría a 300 personas de forma directa e indirecta de llevarse a cabo.

Moreno ha afirmado que Andalucía "no está para cerrar plantas" cuando el PIB del sector industrial se ha visto reducido en 5 puntos durante los últimos años, por lo que ha reclamado a Susana Díaz que "se aplique al máximo, ponga todos los recursos de la Junta, que son poderosos, y toda la influencia política que pueda ejercer en el Gobierno (?) para salvar la situación".

Considera así que entre todos "se podrá evitar una catástrofe en término laborales y sociales" y ha dicho esperar que las negociaciones que a partir de mañana llevarán a cabo el Ministerio y el Gobierno andaluz, en las que éste último planteará a Cemex alternativas para reducir costes energéticos, den su fruto.

"Espero que Cemex piense en grande, que no es sólo pensar en la rentabilidad, también en la imagen institucional y el prestigio de la empresa, en los trabajadores, es pensar en algo más que la cuenta de resultados", ha concluido.

El presidente del comité de empresa, Antonio Ortaz, ha incidido por su parte en la importancia de los encuentros que mañana tendrán lugar en Madrid, manifestando que espera que "la empresa y los jefes" escuchen las propuestas de la Junta y el Gobierno, "recapaciten, escuches y no cierren la planta de Gádor porque saben que es rentable".