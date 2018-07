Nueva amenaza fitosanitaria procedente de países terceros

Coag, Asaja y UPA, junto a Cooperativas Agro-Alimentarias de España, Ailimpo y el Comité de Gestión de Cítricos denunciaron ayer la última propuesta de la Comisión Europea en materia de protección fitosanitaria en frontera en la UE, en la que, a su juicio, extrañamente no ha participado la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Estos agentes han valorado la propuesta de la Comisión como "un paso atrás" en la "necesaria" política de protección fitosanitaria en frontera. "Se han decantado", aseguran, por los intereses de los importadores y la industria del norte de Europa.

El sector español ha recordado a la Comisión que bajar la guardia en el control de fronteras provoca la entrada de plagas muy peligrosas para los cultivos europeos, como es el caso de la Xylella fastidiosa o la 'mancha negra de los cítricos'.

En noviembre de 2016 se publicó el Reglamento 2016/2031 relativo a las medidas de protección contra plagas vegetales. Pese a no lograrse alcanzar la posición defendida por el sector y propuesta por España y Francia, que reclamaba un sistema de control fitosanitario de las importaciones en base a una lista positiva, se consiguió mantener las enmiendas acordadas por el Consejo y apoyadas por el Parlamento Europeo, centradas en un "mecanismo de evaluación preliminar para identificar vegetales de terceros países de alto riesgo que no podrán introducirse en UE a la espera de la evaluación de riesgos". Sin embargo, llegado el momento de redactar la normativa para la aplicación de dicho reglamento, la Comisión Europea acaba de presentar una propuesta con un listado de vegetales de "alto riesgo", que no contempla el riesgo de introducir ciertos organismos nocivos con algunas frutas y hortalizas procedentes de países terceros.