La ONCE impulsa la pesca sostenible en 22 millones de cupones

La ONCE va a dedicar los sorteos de diario desde hoy lunes hasta el jueves 16 a impulsar la pesca sostenible y responsable. Serán un total de 22 millones de cupones que se enmarcan dentro del acuerdo firmado entre el Grupo Social ONCE y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, han presentado hoy la imagen de estos cuatro sorteos en un acto en el que ha participado también, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Isabel Sánchez.

Con cinco millones y medio de cupones para cada Sorteo, son en total 22 millones de cupones que se unen a los ya emitidos en 2019, dedicados entonces a promocionar el consumo de pescado.

La ONCE pide a las administraciones que no dejen a nadie fuera del proceso de reconstrucción tras la pandemia

El primero de ellos, que se sortea este lunes, lleva por lema ‘Pescadores de salud’, en referencia a los beneficios que el pescado tiene para la salud del ser humano. El aumento del consumo de productos de la mar es una garantía para conservar un buen estado de salud.

‘Sostenibilidad ecosocial para nuestros pescadores’ preside el cupón de mañana martes, 14 de julio. El objetivo es difundir que la supervivencia de la fauna marina pasa por la pesca sostenible; aquella que respeta los ecosistemas marinos y se adecúa al ritmo reproductivo de los peces para mantener el equilibrio y garantizar la supervivencia de las especies.

El miércoles, día 15, el cupón incide en el consumo de pescado bajo el lema ‘Consume pescado, dale a la espina’. Se pretende aumentar el consumo de productos del mar para llevar una dieta rica y variada que derive en una buena salud para grandes y pequeños.

La serie se cierra el jueves con un cupón que hace referencia a la unión entre el cuidado de los mares y de la salud humana, con el eslogan ‘Cuidamos de nuestros mares y de ti’. Unos mares limpios garantizan que todas las especies que consumen los seres humanos estén en las mejores condiciones posibles.

Una normalidad más inclusiva

“Estos cuatro sorteos quieran ser una encendida defensa de la pesca sostenible y responsable, una reivindicación del liderazgo de Andalucía en el sector, y un homenaje también al sacrificio de un sector tan identificado con Almería y con Andalucía como es el de los pescadores”, dijo el delegado territorial de la ONCE en la presentación. Cristóbal Martínez dibujó un paralelismo entre el esfuerzo que realizan los vendedores de la ONCE en su día a día en tierra y el de los pescadores en la mar y pidió a las administraciones que no dejen a nadie fuera del proceso de reconstrucción tras la pandemia de la Covid-19 para afrontar con confianza las consecuencias de su crisis.

“Sed ambiciosos en vuestras metas –afirmó-. No os conforméis con recuperar la vieja normalidad. Inaugurad un tiempo nuevo más inclusivo. Sed más accesibles. Confiad plenamente en el talento de las personas con discapacidad. Y apostad por el empleo como un elemento más de garantía de calidad. Porque estamos todos ante un nuevo tiempo y éste, no puede ser excluyente, sino integrador”, subrayó.

Carmen Crespo agradeció a la ONCE la “colaboración exhaustiva” que está realizando con el Gobierno de la Junta de Andalucía en la recuperación de la comunidad autónoma tras la pandemia del Covid-19. “La ONCE tiene un largo recorrido de actuaciones en situaciones complicadas para personas con dificultades que nos sirve de ejemplo para paliar esta situación”. La consejera pidió a la Organización “que no ceje en su empeño porque cuentan con el impulso del Gobierno andaluz que cree en ellos porque son una parte fundamental de la sociedad andaluza”. A su juicio, estas series de cupones son “la mejor forma de exaltar la actividad social y saludable que representa la pesca”.

A la presentación han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez, la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Aránzazu Martín, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), José María Gallart, la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca y Presidenta de ASOPESCA, María Ángeles Cayúela, junto a la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia y la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Gemma Pozo.