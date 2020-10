El agro almeriense recibe 61 millones de euros para innovar y afianzar su liderazgo

Unos 61 millones de euros en ayudas para seguir apostando en innovación. Esta cantidad, que parte del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, ha sido la que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, entregaba esta mañana a 36 organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (OPFH), que aglutinan a 9.000 productores, para que esta tierra sea aún más líder en agroalimentación y desarrollen sus proyectos innovadores, esto supone la mitad de las subvenciones en Andalucía y un 10% que el año anterior. “Estamos viviendo momentos complicados, pero de la crisis hay que ver la oportunidad. Durante la pandemia hemos abastecido a mercados de medio mundo”, decía Crespo quien indicaba que mientras en estas fechas del pasado año se hablaba de exportaciones agroalimentarias por valor de 6.500 millones de euros, en este ejercicio ya se ha alcanzado la cifra de 7.225 millones de euros, máximo histórico del valor generado por las compras del exterior en Andalucía, sobre todo de hortalizas y aceite; “Almería es la provincia que más destaca con 2.000 millones de euros, 106 millones más exportados que en 2019. Esto significa que los mercados de medio mundo confían en nosotros”.

La consejera apuntaba que el liderazgo andaluz viene dado por la seguridad, por la apuesta por la innovación, por hacer productos de calidad, con sabor y que aportan a la salud. Por ello, insistía en impulsar más las acciones de promoción junto a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, para así afianzar y alcanzar nuevos mercados. “Esta promoción debe ir de la mano de la salud y sostenibilidad y hay que hacerlo ya”; en este sentido, Crespo lanzaba la propuesta de promocionar los productos andaluces a través de los sanitarios, que sean ellos, que en estos momentos están haciendo una excelente labor, los que hablen de las bondades de los cultivos de esta tierra.

El sector agroalimentario se encuentra ante unos meses intensos dado los diversos frentes abiertos que tiene, uno de ellos es la Política Agraria Común (PAC), que se negociará el 19 y 20 de este mes, y, otro, la Ley de la Cadena Alimentaria. A este respecto, la consejera ha solicitado una cita bilateral al ministro de Agricultura, Luis Planas. “Desde Andalucía mandamos unas alegaciones a la renovación express que se hizo de la ley, pero no se han tenido en cuenta; así que no queremos que se nos vuelva a pasar la oportunidad de hacer una buena ley que estará en el Congreso este otoño para que ningún eslabón de la cadena tenga dificultades”. Crespo anunciaba que van a plantear dos alegaciones, una para que se elimine, module o modifique la obligatoriedad de pagar antes de 30 días y, otra, para que no se apliquen los precios de referencia, porque no siempre, según la consejera, se adaptan a los precios de mercado.

La Junta está dispuesta a una alianza público-privada para ejecutar las obras de agua más importantes

La titular andaluza de Agricultura ponía también en valor el uso de la herramienta público-privada para el sector agro refiriéndose a la materia hídrica. “Este otoño no está lloviendo y tenemos los embalses, competencia de la Junta de Andalucía, cerca del 40% , pero un 46% menos de la media en la última década, por lo que tenemos un problema de agua”, apuntaba la consejera quien añadía la iniciativa del presidente autonómico, Juanma Moreno, de 'Andalucía en marcha', que contempla inversiones de 300 millones de euros para Almería, “de ello, 92 millones van para cuestiones hídricas, que van en el sentido de la depuración, pero también para obras de interés como abastecimiento en alta”. Pero hay más, de acuerdo a las palabras de Carmen Crespo, la Junta está dispuesta a una alianza público-privada para ejecutar todas las obras de agua más importantes de Andalucía, “estamos hablando con el secretario de Estado, responsable de las obras de interés para el Estado, para ver cómo hacemos para repartirnos las obras en nuestra comunidad autónoma; está claro las que son de interés del Estado y de la comunidad, pero estamos dispuestos a arrimar el hombro. En Almería necesitamos como el comer, la ampliación de la infraestructura de Carboneras, que se termine de reparar la desaladora del Almanzora y, también, en cuanto a la nueva desaladora que quieren los regantes de la zona, apoyarles”. La consejera también se refirió a la capital, la falta de agua de los acuíferos en el Poniente y asimismo habló del Levante, “ayudar y sentarnos para ver cómo hacer las cosas”.

También hablaremos con el Ministerio para ahondar en las posibilidades que brinda el 'Next Generation', el plan de recupración para Europa, en agua y agricultura, así en proyectos de aguas regeneradas y modernización de regadío.

Finalmente, Crespo enunciaba las novedades para OPFH en este 2020. Así la ampliación de un mes, agilizar los proyectos y que se tengan en cuenta las circunstancias especiales como la COVID-19.