Ómicron merma la confianza en la economía de Almería pese a que los indicadores mejoran

Sentimiento o percepción y realidad económica no están alineadas. Así se refleja en el decimoséptimo Barómetro de Situación Económica, elaborado por el Colegio de Economistas de Almería y correspondiente al segundo semestre de 2021, que pone de manifiesto que la confianza en la economía, tanto a nivel provincial, autonómico como nacional, se ha visto mermada por la nueva cepa de la COVID-19 ómicron y la sexta ola de contagios, pese a que indicadores como la tasa de desempleo, por ejemplo, vuelven a niveles prepandemia. "La previsión a medio plazo es que la situación se antoja complicada", dice Ana Moreno, decana del Colegio. Como dato positivo, el director del barómetro, David Uclés, señala que la caída del sentimiento económico es menor que en 2020, "no esperamos volver a la situación de parálisis de ese año. Ahora estamos e un momento de crecimiento que, podríamos decir, es robusto". Hay que tener en cuenta que el sondeo entre los economistas almerienses se desarrolló en pleno apogeo de la sexta ola y en este contexto las sensaciones de cara a la primera mitad del presente año empeoran, así el optimismo es incluso menor, llegando al 32,7%, si bien también se reduce un poco la cuota de los pesimistas, que permanecen cautos ante la incertidumbre. Además, ahora habría que sumar acontecimiento que hace tambalear la situación internacional como la amenaza de Rusia sobre Ucrania.

En cuanto a la inflación, un 87,8% de los economistas cree que los precios van a seguir creciendo durante el primer semestre de 2022 y ninguno considera que vayan a bajar en los próximos seis meses.

La inversión empresarial también se resiente. Casi un tercio de los encuestados considera que la inversión empresarial en la provincia va a reducirse, por el 25 % que cree que aumentará.

En línea con el empeoramiento de la confianza, la mayor parte de los sectores han recogido descensos en la valoración de su momento coyuntural por parte de los encuestados. Destacan, por la parte alta, el sector de la piedra natural, la industria auxiliar de la agricultura, que se sitúa en segundo lugar, y la agricultura.En el segundo nivel está la construcción, que logra mantener la puntuación del semestre anterior y que, según los indicadores disponibles, ciertamente está viviendo en los últimos meses un buen momento, con un aumento tanto de la obra pública como de la privada así como de la compraventa de viviendas. Transporte y turismo reducen su puntuación, en línea con los problemas registrados en las cadenas de distribución y por el impacto de la sexta ola en las reservas hoteleras y de restauración. Finalmente, el comercio menor repite como el sector con peor valoración, aunque es el único que registra una mejora con respecto a la oleada anterior del sondeo.

Los factores que se señalan en el barómetro como los principales que afectarán a la competitividadde las empresas son los precios de la energía y el coste de la mano de obra. Ambos implican un encarecimiento de los costes de producción y, por lo tanto, afectan de manera directa a los márgenes de las empresas si estas no son capaces de repercutir los incrementos de costes en sus precios de venta.

En el barómetro presentado esta mañana se han incluido preguntas relacionadas con dos temas de actualidad: la digitalización en los despachos de los profesionales y en las empresas en lasque trabajan los economistas contratados por terceros y los fondos europeos Next Generation. Respecto a lo primero, el 61,2% de las empresas o despachos han acelerado los procesos de digitalización. En el desglose de respuestas destacan el que un 44,9% ha invertido en nuevo software y en formación de los trabajadores, además, un 40,8% ha incorporado la opción del teletrabajo. Sobre el impacto que la digitalización tendrá sobre sus empresas/despachos, el 57 % considera que tendrá un impacto amplio tanto en los procesos como en los productos y servicios; un 16 %, además, eleva el impacto a enorme, con repercusiones a nivelde sector. Un 23 % cree que el impacto será muy limitado y solo un 4 % plantea que no se veránafectados.

Existe un limitado conocimiento sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea: un 27% de los encuestados reconoce no tener conocimiento al respecto y solo un 8% los conocen en profundidad. Es posible que este nivel sea debido a que hace muy poco tiempo que han comenzado a lanzarse convocatorias de ayuda específicas. Sobre su solicitud, un 69 % de los encuestados no tiene previsto pedir estas ayudas para sí o sus clientes.