Operadores turísticos visitan el Puerto con la naviera Story Lines para conocer la oferta de Almería

Un ‘Fam Trip’, un grupo de diez representantes de operadores turísticos y de agentes de viaje extranjeros, ha visitado este fin de semana Almería junto a representantes de la naviera Story Lines para conocer de primera mano la oferta de la provincia y considerar la posibilidad de incluirla entre los destinos turísticos futuros.

En la visita, organizada por Turismo Andaluz, los integrantes del Fam Trip, acompañados por Antonio Martí Bohórquez, técnico de la Junta de Andalucía, han conocido el desierto de Tabernas, la Alcazaba y el casco histórico de Almería, y han visitado el Puerto de Almería, donde han recorrido el Muelle de Levante –la futura Terminal de Cruceros-. Antes de la visita a la dársena, los operadores turísticos han mantenido un encuentro con el director de la Autoridad Portuaria de Almería, José Rafael Díaz, con el gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Fabio Laborda-Ortega, y con el jefe de división comercial de la APA, José Antonio Cuesta.

En la reunión, celebrada en la sede de la APA, además de interesarse por las características del Puerto y los proyectos de ampliación y mejora de sus servicios, han conocido la nueva campaña ‘Almeria the Charm of the undiscovered’ (‘Almería el Encanto de lo desconocido’), con la que la Mesa Institucional de Cruceros de Almería promociona la provincia como destino para turistas de crucero que buscan algo distinto a lo que ofrecen otros destinos.

Precisamente, la filosofía de Story Lines es muy diferente a la de otras navieras de turismo. Llevan a gala el verbo explorar y afirman que “No navegamos. Descubrimos”. Para ello, planifican sus destinos por el mundo y hacen escalas de entre tres y cinco días en los puertos que eligen para “sumergirnos en culturas locales permitiendo que la simple belleza de los alrededores colme de aire renovado nuestro entorno”.

Asimismo, afirman que su barco no es un barco de vacaciones: “Somos un estilo de vida. Nuestro barco es nuestro hogar. Está lleno de escapadas y experiencias que seleccionamos para satisfacer nuestros gustos y deseos. Nos relajamos junto a la piscina, ayudamos en el barco y nos ocupamos de nuestros negocios individuales. Creamos el estilo de vida que queremos tener”.