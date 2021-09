Organic by CASI, la apuesta firme de la cooperativa en Fruit Attraction

CASI, la cooperativa líder Europea, estará presente en la próxima edición de Fruit Attracttion con importantes novedades que marcarán el inicio de una campaña llena de retos para la cooperativa referente en el sector que ha cambiado de Directiva recientemente, una nueva etapa que a su vez coincide con la primera edición que se celebra con carácter presencial después de la crisis generada por el coronavirus.

La Cooperativa Agrícola San Isidro comienza la campaña con su participación en Fruit Attraction donde asistirá con un stand de dos plantas donde los clientes podrán conocer las nuevas especialidades que ha incorporado a su catálogo de productos con más 30 referencias que son el fruto de una amplia trayectoria de la Cooperativa más veterana de la zona, la apuesta que hace de su línea Organic by CASI así como la nueva imagen de campaña.

CASI ha introducido un amplio abanico de especialidades en tomate en los últimos años, y es que la cooperativa especialista en tomate ha sido la primera en diversificar su oferta en función de la demanda de un consumidor cada vez más exigente adaptándola a los nuevos hábitos del consumo. Esta campaña no podía ser menos y ha sumado el tomate “Corazón” a su línea de especialidades “FLAMENKO by CASI”. Tal y como afirman desde la Cooperativa “un tomate con consistencia y sabor que no defrauda a nadie, una especialidad muy diferente a las que el mercado ofrece hasta el momento que valora los frutos tradicionales y por la que estamos seguros que nuestros clientes van a apostar y valorar muy positivamente”.

Y es que solo CASI, que lleva cultivando distintas especialidades de tomate desde más de 7 décadas , puede innovar y dar respuesta a las exigencias de un mercado cambiante, por ello su apuesta en la línea Organic by CASI ha aumentado en esta campaña en un 20% y prevé un crecimiento del 50% para la próxima campaña ,” son cada vez más los clientes que apuestan por este tipo de productos orientados a un consumidor concienciado con los alimentos ecológicos y donde nuestros agricultores suponen un gran diferencial con respectos a nuestros países competidores” afirma Jesús Torres, gerente de la cooperativa.

Es la primera edición presencial de esta feria desde que se iniciara la crisis sanitaria, y coincide con la Nueva Rectora de la Cooperativa elegida en Julio, por lo que las novedades van a ser el punto de partida de una nueva etapa donde la Directiva está trabajando con la misma ilusión y esfuerzo con la que los socios lo hacen a diario , una nueva Rectora, elegida por la masa social, que no quiere defraudar a quienes han depositado su apoyo y confianza, y defender el interés de la entidad que representan.

Antonio Bretones, Presidente de CASI, afirma “estamos ilusionados y con muchas ganas de que nuestros socios vean reflejado el importantísimo esfuerzo que entre todos hacemos para que nuestra Cooperativa siga manteniendo el liderazgo que la ha caracterizado, sumando años a su historia y aunando el esfuerzo que socios, trabajadores y clientes hacemos para conseguir una cooperativa mejor, por ello la nueva imagen de campaña no podía tener otro eslogan como: “Juntos Sabe Mejor”, porque solo el trabajo, el esfuerzo, la ilusión que se hace unidos puede tener un resultado excelente y hacer que las cosas sepan mejor”.

En su stand de Fruit Attraction, pabellón 9 (9D04), cuentan con 180 metros cuadrados aproximadamente entre las dos plantas para cumplir con las normas estipuladas y el distanciamiento exigido entre personas atendiendo a todos los clientes que cierren reuniones con el equipo comercial allí presente. Dentro se podrá comprobar su oferta organizada en tres líneas de venta: Los productos de subasta, donde los agricultores normalizan en finca, la comercialización directa liderado por “CASI Gourmet” así como su línea de especialidades “FLAMENKO by CASI”y la línea Organic by CASI para sus variedades en producción ecológica, un equilibrio perfecto para dar respuesta a todo tipo de clientes y mercado donde CASI es un referente.