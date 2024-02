El PP exige a Planas rigor en la defensa de los agricultores y ganaderos en Almería

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, alerta de que “nuestros agricultores y ganaderos están al límite”. “No pueden soportar más tiempo la pasividad de un ministro con tan poca sensibilidad como Planas”, afirma.

Por ello, le exige “seriedad, rigor y decisión para apoyar sus intereses y defender la calidad de los productos que producen en esta comunidad”.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Almería, Repullo ha planteado que el titular de Agricultura “tiene que dar la cara y hablar, por ejemplo, de los más de 75 millones de euros que han perdido ya los agricultores almerienses por el boicot francés”.

Asimismo, ha apelado al ministro a “dar explicaciones sobre la PAC que perjudica de una manera muy grave y transversal a nuestros agricultores y ganaderos, y también por qué tiene paralizados los acuerdos de comercio que afectan de manera tan directa a los productos de altísima calidad que se producen en Andalucía”.

“Nuestros agricultores y ganaderos no merecen esto”, dice. “El ministro no puede seguir ausente”. Tiene que escuchar de verdad al campo andaluz y aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas importados cumplen con las normativas de la UE.

Además, reivindica medidas para evitar una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa.

Sin embargo, Antonio Repullo lamenta que el ministro Planas “está dedicado a defender a los independentistas, en vez de defender el campo, a los agricultores y a todas las familias que dependen de una manera directa de un sector tan estratégico como es la agricultura y la ganadería en nuestra tierra”.

No obstante, Antonio Repullo asegura que “desde el PP de Andalucía vamos a seguir defendiendo siempre a nuestros agricultores y ganaderos, como ya lo viene haciendo desde hace cinco años el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza”.

“No vamos a permitir que se deje caer un pilar estratégico de nuestra economía” como es la industria agroalimentaria”, argumenta subrayando que "Andalucía da de comer a más de 500 millones de personas”.

Sin voluntad para combatir la sequía

Respecto al desafío de la sequía, lamenta que se haya producido ya una caída del 13% de la producción y un 10% del empleo agrario. Y ha hecho hincapié en la “necesidad urgente” de que el Estado acometa las obras hidráulicas pendientes en Andalucía.

Defiende que el Gobierno andaluz no ha parado de actuar durante estos cinco años, con más de mil obras ejecutadas y sigue avanzando con el cuarto decreto de sequía que incluye 50 millones de euros para ayudas para el sector primario andaluz.

Sin embargo, se muestra convencido de que “ni hay voluntad del Gobierno ni tiene una hoja de ruta”. Según ha explicado, la Junta ha tenido que salir al auxilio del Gobierno de Sánchez ante su inacción y ha puesto como ejemplo el caso de las desaladoras de Almería y la de La Axarquía en Málaga.

Así las cosas, Repullo ha reclamado al PSOE andaluz y a Espadas que dejen de esconderse y “en lugar de criticar a la Junta con cualquier excusa, que se preocupe por el campo andaluz y por combatir la sequía. Que trabajen por Andalucía y le exijan a su partido en Madrid que atienda a las andaluzas y andaluces”.

Considera que no es de recibo que la ministra Ribera venga a Andalucía “a negar los problemas, sin aportar soluciones y a criticar al Gobierno de Juanma Moreno”.

“No entendemos que critique a un gobierno que lleva ya cuatro decretos de sequía, que ha ejecutado más de 1.000 obras muchas de ellas de competencia estatal”, ha expresado. Y añade “sorprende que critique que el presidente vaya a Europa a pedir el auxilio que no le da el Gobierno”.

Además, ha señalado que “el PSOE andaluz y Espadas han estado negando el pan y la sal en Andalucía con tal de defender las políticas de Sánchez que no benefician en nada a nuestra tierra”.

Así pues, Repullo ha vuelto a sugerir al PSOE andaluz y al Gobierno de Sánchez que sigan el ejemplo de la vía andaluza y arrimen el hombro para solucionar los problemas de las andaluzas y de los andaluces.

Infraestructura eléctrica, la vía para un futuro próspero

En este punto, ha aprovechado para exigir al Gobierno que “rompa la barrera que todavía queda en la red de transporte de electricidad y termine el segundo tramo de la conexión Caparacena, Baza y La Ribina hacia el Levante, indispensable para la llegada del AVE.

Repullo ha subrayado que Almería es, sin duda, una potencia en la producción de energías renovables. Andalucía produce actualmente el 20% de esa energía, “pero necesitamos la infraestructura adecuada para canalizar toda esa energía”.

Según ha dicho, “sin electricidad, perdemos capacidad de seguir creando industria y por tanto de generar empleo de calidad y de que nuestros jóvenes tengan oportunidades de futuro”. En definitiva, “oportunidades para seguir creciendo como hemos hecho hasta ahora de la mano de Juanma Moreno”.

Desde su punto de vista, “como no se puede crecer es limitando los proyectos de infraestructura eléctrica como ha hecho el Gobierno en la planificación 21-26 y como no se ayuda a Andalucía es cuando se amplía esa planificación en más de 300 millones de euros y a esta comunidad se le dedica apenas un 2%.

En definitiva, el secretario general del PP de Andalucía ha lamentado que en tres temas tan importantes para Andalucía como son el agua, la agricultura y la electricidad, “el Gobierno de Sánchez no solamente no hace nada, sino que rema contracorriente para perjudicar no ya a un gobierno sino a las familias y a las personas que tiene la necesidad de tener la ayuda de todas las administraciones”.

Por todo ello, el secretario general de los populares andaluces ha terminado defendiendo que Andalucía es una comunidad líder y “los andaluces tienen derecho a una tierra con futuro, con oportunidades, que prospere y crezca, como ya lo está haciendo de la mano del gobierno que dirige el Partido Popular”.

“Esperamos que Sánchez y Espadas piensen y trabajen por lo mismo. Nuestra mano está tendida”, ha concluido.