El PP exige “seriedad y compromiso con el agua” ante la sequía que afronta la provincia

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha vuelto a reclamar un Pacto por el Agua y una alianza entre todas las Administraciones porque según ha asegurado “sólo con el esfuerzo colectivo conseguiremos dar una solución estructural a la falta de lluvia en nuestra provincia”.

Torregrosa explica que la situación es especialmente grave en el Almanzora y en el Levante almeriense donde los agricultores han dejado de plantar más del 30% de la producción de cultivos al aire libre por la falta de agua, lo que se traduce en menos producción y menos empleos en la zona, poniendo en peligro el sustento de muchas familias.

Por ello, lamenta que en la comparecencia que la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tenido esta semana en el Congreso para exponer su gestión en materia de agua en los próximos cuatro años, divagara sobre la sequía en lugar de especificar las inversiones que se van a llevar a cabo en nuestro país y en nuestra provincia, una de las más afectadas de España por la falta de lluvia.

“La señora Ribera no hizo ni una sola alusión a la difícil situación por la que está atravesando nuestra tierra, Almería, como consecuencia de la sequía, ni detalló las infraestructuras hídricas competencia del Gobierno sanchista que siguen pendientes”, ha lamentado.

Desaladoras Levante y Almanzora

Maribel S. Torregrosa se ha referido específicamente a la desaladora del Bajo Almanzora que lleva paralizada desde 2012 cuando una riada la dejó inutilizada tras la decisión del Gobierno socialista de construirla en zona inundable, y ha pedido al Ministerio que cuánto antes comiencen las obras porque tenían que estar finalizadas en 2024 y actualmente aún no han llegado las máquinas a la zona para empezar a trabajar.

También ha hecho alusión a la desaladora que el Gobierno de Sánchez prometió para el Levante almeriense hace unos ocho meses y ha pedido al Subdelegado del Gobierno que no mienta.

Torregrosa ha defendido la actuación llevada a cabo por la Junta y el cumplimiento de los compromisos que adoptó el Gobierno de Juanma Moreno con el Ministerio para la Transición Ecológica y Acuamed. Y ha exigido al Gobierno que cumpla su palabra y ejecute las obras, porque si la situación no es crítica aún es gracias a las infraestructuras hídricas que el Gobierno de Juanma Moreno ha llevado a cabo en la provincia con una inversión de más de 200 millones de euros.

Para la diputada nacional “el agua debe ser una prioridad absoluta para todos los gobiernos” y pide sumar esfuerzos ante el gran reto de la sequía, lo que implica colaboración y cooperación entre todas las administraciones.

“Necesitamos que el Gobierno de Pedro Sánchez no siga castigando a los almerienses ni siga tratando a Almería como una provincia de segunda. Queremos el mismo trato que otras comunidades de España y que nos deje de mentir. Han pasado más de cinco años y Sánchez aún no ha ejecutado las obras de reparación en la desaladora del Almanzora, no ha ampliado la de Carboneras y encima ha recortado el trasvase Tajo-Segura a pesar de ser una decisión injusta, cerrada en los despachos y sin hablar con los regantes ni atender a los informes científicos”, ha explicado.

Por eso, Torregrosa afirma que le resultan sorprendentes las declaraciones de Sánchez Teruel que ponen de manifiesto su desconocimiento en materia de agua en la provincia.

En este sentido la diputada del PP le recuerda que la inversión del estado en materia hídrica en Almería ha sido nula y le pide que deje de echar balones fuera y exija al Gobierno de Sánchez que cumpla con sus obligaciones reclamando al Estado las inversiones que son de su competencia.

Además, Torregrosa espera que no siga contradiciendo a sus propios compañeros de partido que están encantados de que se acometa una inversión como es la potabilizadora del Almanzora, una infraestructura que va a garantizar el abastecimiento a más de 120.000 habitantes en el levante almeriense, muchos más en los meses de verano.

Respecto a la desaladora de Mar de Alborán, la diputada del PP afirma que los trámites ambientales se están acometiendo de forma seria y garantizando la singularidad ambiental en la que se encuentran estas instalaciones.

“El Gobierno andaluz trabaja de forma eficaz, pensando en el futuro de todos los almerienses y en la sostenibilidad. Una gestión que nada tiene que ver con la demostrada por los casi 40 años de gobierno socialista”, ha asegurado.

Maribel S. Torregrosa afirma que ante la sequía los gobiernos no pueden estar paralizados, por ello, el Gobierno de Juanma Moreno está actuando con todas las herramientas que tiene a su alcance para que las comunidades de regantes de Almería y Andalucía tengan la oportunidad de contar con aguas regeneradas para el riego.

Además, la Junta ha impulsado 1.097 actuaciones en materia de agua en Andalucía entre 2019 y 2022 y ha invertido 1.500 millones de euros en ese periodo, a lo que hay que sumar la puesta en marcha de tres decretos de medidas contra la sequía por más de 300 millones de euros y un cuarto que se aprobará la semana próxima.

Por último destaca que “ningún gobierno ha hecho tanto en materia de agua” y ha señalado que desde la Junta seguirán actuando con anticipación y valentía para ganarle la batalla a la sequía.