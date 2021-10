Peregrín, crecimiento exponencial y “perspectivas interesantes”

El volumen de negocio y su amplio catálogo de productos y zonas productoras (cuatro comunidades autónomas en España y 11 provincias) hacen de Peregrín una de las principales empresas hortofrutícolas no ya de Almería, sino de toda Europa. Con base en Pulpí y dedicada a la producción y comercialización de hasta 35 productos, que exporta a 36 países, cuenta con más de 1.500 empleados y contribuye en gran medida al motor económico de sus distintas zonas de influencia, pertenecientes a las regiones de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La firma ha estado presente en la edición 2021 de Fruit Attraction, el que consideran “el mejor escenario posible para una feria de estas dimensiones, más que en Alemania, sobre todo por la época en la que se celebra”, en palabras de Felipe Gómez, director general de la compañía desde 2017 y con más de tres décadas de bagaje profesional en la empresa.

Peregrín se encuentra, asegura el directivo, “en continuo crecimiento y la verdad es que hasta nosotros mismos nos sorprendemos”. Y es que, gracias al buen comportamiento del sector durante la crisis sanitaria, reconoce que, de cara a la imagen de la agroalimentación, “la pandemia nos ha ayudado bastante, todos sabemos que el sector primario ha sido la avanzadilla en mitad de todos los problemas que ha habido, que hemos estado abasteciendo de manera incansable a todos los lineales y ahora mismo las perspectivas son realmente interesantes, muy buenas”, expresa con optimismo.

Y es que “la demanda de nuestros productos va cada día a más”, reconoce el director general de Peregrín, quien pone el ejemplo del mercado británico, uno de los principales compradores de frutas y verduras almerienses: “Estamos viendo los graves problemas que hay en el mercado inglés, con desabastecimiento de productos por malas planificaciones y los problemas derivados del Brexit, hay un crecimiento exponencial día a día”.

Avances en sostenibilidad

Uno de los retos a los que se enfrenta la empresa radicada en Pulpí y todas las del sector es el de seguir avanzando en sostenibilidad, aunque para ello no duda en afirmar que “necesitamos apoyo de las administraciones, ya que los productores tenemos una conciencia muy clara de lo que debemos de hacer, por donde deben ir nuestros objetivos: eliminar la huella de carbono, reducir plásticos, etc., pero si no tenemos el apoyo de la Administración y sobre todo de la gran distribución, que sea partícipe de que eso encarece el producto, va a ser bastante complicado”. reiterando que “estamos muy concienciados de que hay que hacerlo”.

Si de algo se ha hablado durante los tres días de duración de Fruit Attraction 2021 en IFEMA_Madrid ha sido del aumento de los costes de producción en la última campaña, y la pérdida de rentabilidad de todo el sector a causa del alza de insumos básicos. “El agua está sobre 0,70 euros el metro cúbico, que ni el petróleo, todos sabemos el despropósito de la luz, la mano de obra está subiendo igualmente mucho... lo que necesitamos es que la gran distribución se conciencie de estas cuestiones y que nos apoye”, resume la cabeza visible de Peregrín. “Nosotros no podemos trabajar sin poder repercutir algo de esos costes que tenemos”, apostilla volviendo a pedir la implicación de todos los agentes relacionados con la cadena de valor para que el aumento de los costes no repercuta solo en los productores.