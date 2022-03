Pescadores y transportistas exigen soluciones ya ante la Subdelegación del Gobierno

Una representación de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Almería se ha concentrado en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, en un acto en el que ha estado acompañada por representantes del sector pesquero, que por cuarto día consecutivo mantiene la flota amarrada.

La presencia de transportistas no era muy numerosa, según Silvia Gómez, que ha atendido a los medios por parte de la plataforma de los transportistas: "Nos encontramos una pequeña representación porque a la hora de pedir permisos nos limitan, consideran que es una alteración del orden público, nos tachan de delincuentes, de ultraderecha, cuando aquí somos padres de familia que a finales de mes no nos salen las cuentas, es insoportable". Los transportistas hacen alusión a la nueva reunión de hoy entre Gobierno central y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero insisten:"No están sentados los que tienen que estar. La plataforma es la que ha convocado este paro y hasta que no se sienten con ella este no va a cesar". De hecho este viernes partirán transportistas hacia Madrid para asistir a la movilización programada en la capital de España. "Solo se habla del precio del combustible, pero hay más reivindicaciones como que se reconozcan enfermedades profesionales, la posibilidad de jubilarse a los 60 años, el tema de las cargas y descargas, "que ellos son profesionales del volante, que no son carretilleros para ello que contraten a gente", incide Silvia.

En los últimos días, algunos camioneros que secundaban este paro han vuelto a la carretera. Preguntada por los medios al respecto y hasta cuándo podrán seguir con el paro, Silvia Gómez, responde: "Cada uno sabe lo que puede aguantar, pero para trabajar y perder dinero prefiero quedarme en casa".

Por su parte, Mari Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería

(Asopesca) explica que en la reunión de ayer con el ministro Luis Planas se abordó la incorporación de una cláusula en el RD Ley que el Gobierno prevé publicar el próximo 29 de marzo para acelerar la tramitación de las ayudas en base al artículo 26 del FEMPA para situaciones extraordinarias; medidas específicas para limitar el alcance del incremento de los costes de explotación del sector; bonificación de tasas portuarias; estudio de la posibilidad de la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y creación de una línea ICO – SAECA para el sector agrícola y pesquero para la concesión de avales y créditos con un bajo tipo de interés y subvención del 10% del principal, "valoramos el esfuerzo del ministro pero consideramos que no hay concreción en esas medidas". La pesca y los transportistas han estado juntos en la protesta: "Tenemos una serie de reivindicaciones que son comunes y parece mentira que estemos en esta situación aquellos sectores que durante la COVID estuvimos en la calle con mucho miedo", dice Cayuela. A mediodía se sabrá si el paro de la flota andaluza sigue adelante.