“Mi nieta dice que de mayor quiere ser jefa de La Unión, como su abuela”

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer del pasado 2018, Rosario Martín era nombrada presidenta y consejera delegada de Alhóndiga La Unión, sucediendo así a su marido, Gabriel Barranco después de una impecable trayectoria al frente de este gigante agroalimentario almeriense, que ostenta el récord de comercialización en la provincia y que hoy está a la cabeza como la empresa que más kilos pone en el continente.

Martín, de 71 años de edad, fue una de las fundadoras de la firma hace ya más de 25 años y se ha convertido en la primera mujer que preside una empresa dentro del sector que mueve la economía almeriense. Pero es que antes de eso también fue la primera empresaria del sector, la primera en formar parte de un consejo de administración y la primera encargada de un almacén. Con todo ello, y lejos de ser su cargo un reconocimiento a su extensísima labor, lo cierto es que esta ejidense es un importante activo para La Unión, una cabeza visible amable, conciliadora, pero con un conocimiento sobre los entresijos de este negocio y una capacidad de liderazgo encomiable.

Rosario Martín ha abierto por primera vez las puertas de La Unión en el Polígono La Redonda a un medio de comunicación para hacer balance de su año en el cargo y mucho más... Un pequeño repaso por una vida que ha ido aparejada al agro en buena medida y en la que, sin duda, ha sido una de las grandes protagonistas del llamado milagro almeriense.

–Más de cuarenta años vinculada a la agricultura. ¿Cómo fueron sus inicios en un ámbito eminentemente masculino?

-Yo fui la primera mujer que montó una empresa, en este caso junto a mi marido, Gabriel. De hecho, cuando empecé no había visto nunca un pimiento. No sabía nada. Era una niña privilegiada en mis tiempos, de familia acomodada, y no había llegado a ver verdura. Nada más que la uva. Mi marido adquirió un pequeño camión y comenzó comprando a agricultores para después ir vendiéndolas por pequeños comercios tanto de la provincia de Almería como de Granada. Llegó un momento que el negocio prosperó mucho y nos vimos obligados a comprar un pequeño almacén. Era tal el volumen, y yo ya era madre de dos hijos por aquel entonces, que decidimos llevarnos el trabajo a la casa e instalamos una caravana dentro de la propia nave con lo justo para vivir.

–Guardará algunos malos recuerdos de todos estos años como empresaria, pero seguro que muchos más buenos.

-Recuerdo como fuimos los primeros en realizar un envío desde Almería de hortalizas, que fueron 500 kilos de pimiento italiano a Zaragoza, por ejemplo. Pero no solo eso, es que íbamos con nuestros hijos, aún pequeños, de viaje a visitar a los clientes para conocerlos personalmente incluso. Fíjate si hemos estado en sitios que recuerdo con cariño la vez que fuimos a Perpiñán, en Francia. Por aquel entonces estábamos empezando a exportar fuera y siempre saltaban algunas noticias oportunistas que decían que el género no había llegado en buenas condiciones. Como sabíamos que no era cierto, dijimos de ir a Perpiñán a hablar con los clientes. Ya llegando, me di cuenta que se me olvidó el pasaporte. Entonces tuve que quedarme en la carretera, justo en la frontera, con dos niños pequeños y mi marido cruzó. Ya que estábamos allí...Yo no pasé a Francia y me quedé esperando a que el viniera. Lo piensas ahora y fíjate... Pero no me dio ningún vértigo pasar por todo aquello. Sin miedo.

–Una mujer de gran iniciativa como usted, ¿tuvo un referente?

-Cuando mi madre murió, tanto mi hermana como yo nos dimos cuenta de todo lo que nos había inculcado desde pequeñas. Mi madre... más humana no podía ser. Recuerdo como siempre se prestaba a ayudar a todo el mundo. Incluso recuerdo como daba alojamiento a personas que lo necesitaban en tierras que tenían mis padres y a dónde llegaron a hacer habitaciones. Todo eso lo vivimos, se aprende, y no es lo mismo que te lo intenten inculcar con palabras. Era todo un ejemplo, un referente que me ha marcado en mi forma de ser.

–¿Por qué es tan escasa la figura de la mujer en cargos de responsabilidad en empresas agrarias?

-Yo pienso que puede ser timidez, miedo... o falta de decisión. La verdad es que no lo tengo del todo claro. Puede ser una cuestión de valentía. Y no debería ser así. No puede serlo. Yo vengo de una familia, los Maldonado, donde las mujeres no han tenido ningún miedo. Luego puede haber muchos otros motivos. La cultura hace mucho también. Hay mujeres que les gusta tener a sus hijos controlados, y quizás puede ser otro. Yo en mi caso no he sabido decir nunca que no, no aventurarme. También es cierto que he tenido siempre gente a mi alrededor que me ha apoyado y me ha animado.

–Entonces parece que es quizás la mujer la que más se sacrifica.

-Pues quizás sí. Yo es verdad que con mi marido siempre he compaginado muy bien. Hemos sido un equipo. Gabriel ha estado involucrado al mismo nivel que yo tanto con nuestros hijos, cuando eran más pequeños que requerían de mucho más tiempo, como del trabajo. Nos repartíamos las tareas y la responsabilidad. Hemos salido siempre a la misma hora de casa y también nos hemos recogido al final del día siempre a la misma. Es cierto que en el hogar lo hemos comentado y puesto en común todo juntos, pero él siempre se ha dedicado más a la subasta y yo a la exportación. De hecho, Gabriel no ha querido meterse nunca en mi parcela, ni yo en la suya. Nos hemos complementado, y creo que también por eso nos ha ido bien.

–Un equipo...

-Es verdad que siempre hemos sido un matrimonio donde nunca se ha cuestionado nada, no ha habido discusiones. Hemos sabido sacar adelante nuestra familia y nuestro negocio juntos, siendo los dos igual de importantes para hacerlo.

–¿Le gustaría ver a más mujeres en su posición en otras empresas del sector?

-Por supuesto que sí. Las mujeres siempre han sido parte activa, lo son y lo serán. Importantísimas. Mi experiencia, porque yo las que conozco ha sido y es en mi trabajo diario, puedo decir que les sobra capacidad. Es más, siempre tienen ganas de aprender y mejorar. He visto como muchas mujeres han querido hacer el trabajo que históricamente hacían los hombres, como mover las mercancías con la transpaleta, y he dejado que aprendieran y lo hicieran. Por qué no. Siempre lo que ellas han querido, no hay que poner límites.

–Usted tiene tres hijos varones. De haber tenido una hija, ¿le habría gustado que se dedicara a este sector?

-Claro. ¡O incluso una nieta! De Hecho, la mía dice que el día de mañana tiene que le gustaría ser jefa en La Unión como su abuela.

–Comenzasteis como una pequeña empresa, familiar, pero es que ahora esa familia supera el millar de trabajadores...

-Para nosotros lo más importante que tenemos son las personas que forman parte de la empresa. Nuestro capital humano es nuestro principal activo. Grandes profesionales pero mejores personas. Aquí puedo decir que la convivencia es excelente, porque lo veo, lo siento. Aquí hay personas que llevan con nosotros hasta veinte años, varios miembros de una misma familia incluso. Y puedo decir que es una gran satisfacción ver la gran calidad humana que tienen. Todos ellos. Aquí hay trabajadores y trabajadoras que sienten la empresa como algo propio y que a mi me tratan como si fuera una más de sus familias. No ha sido ni el primer bautizo, comunión o boda en la que he estado; y espero que sean muchas más. Y aunque en nuestra cultura o de cara afuera pueda ser más normal, con las personas inmigrantes que trabajan con nosotros la relación y estos vínculos que tenemos con ellos son exactamente los mismos.

–¿Alguna celebración reciente?

-Sí, claro. Hace poquito estuve en el bautizo del hijo de nuestra compañera Adriana, que es de Rumaní-Puede ser, pero también es como uno lo haya enfocado desde siempre. Yo empecé en otros tiempos. Y sigo. Te pongo un ejemplo: aquí, por seguridad, no se pueden llevar pendientes ni sortijas. Pues como no es posible, pues yo tampoco las traigo. Aunque en mi caso tenga que hacer distintas labores, también vengo a trabajar con ellas y de la misma manera.

"Me gusta saber de las inquietudes y problemas que pueden tener los trabajadores. Si se le ayudar a alguien fuera del trabajo hay que hacerlo”

–Está claro que le gusta conocer a todos sus trabajadores también desde el plano personal.

-Así es. Es mi forma de ser, porque todos tenemos inquietudes, problemas... hay mucho detrás de cada uno. Y me gusta en la medida de mis posibilidades que todo el mundo esté bien, al menos, en su trabajo y si se puede echar una mano fuera de él pues también. Aunque es verdad que ya somos muy grandes y antes era más fácil mantener esos lazos. Eso pasa también con los vecinos. Cambian las costumbres. Antes salías a la puerta de tu casa con ellos y se echaba un rato de tertulia. Ya se está perdiendo todo eso.

–Con más de veinte nacionalidades, queda de manifiesto que en La Unión no se mira el DNI.

-Nunca, jamás. Aquí siempre se ha valorado a la gente por su valía, primero humana y después, , profesional, claro. Aquí nunca nos hemos movido por ningún tipo de prejuicio, es que no los tenemos, sino todo lo contrario. Y valoramos a todas las personas por cómo son, aquí no hay distinciones por color de piel, sexo... Somos personas por encima de todo.

–¿Le llegan esos prejuicios sobre el tratamiento a inmigrantes que normalmente vienen de fuera?

-Sí, pero hay que venir aquí para verlo. Se tiene una percepción totalmente errónea. Nosotros tenemos en la empresa un porcentaje muy alto de trabajadores extranjeros, de hecho, son mayoría. La convivencia es fantástica y he de decir que se llevan muy bien con los trabajadores de la zona. La integración es total. El otro día, por ejemplo, vino una ONG desde Madrid a visitar nuestras instalaciones y comprobar cómo se trabaja aquí. Puedo decirte que se quedaron maravillados y probablemente esa sorpresa se de por una imagen distorsionada.

–¿Fomentada por quién?

Yo creo que ha habido en estos años algunos medios de comunicación que han contribuido a dar esa imagen basándose en hechos que han sido aislados. Por mi parte, en mi experiencia, solo puedo dejar claro que los inmigrantes están totalmente integrados, son personas de gran calidad humana con las que he convivido y convivo y puedo decir que son fundamentales para nosotros y para la agricultura almeriense.

–Por último, ¿qué futuro le ve a la agricultura en Almería?

-A mí ya, por edad, la verdad es que me queda poco tiempo de vinculación con el trabajo. Pero espero vivir desde la distancia un gran futuro de este sector y de La Unión. Siempre hay periodos de cambio, pero uno tiene que ir adaptándose y anticipándose a los nuevos tiempos. En nuestro caso particular estamos trabajando bien y sentando las bases de un gran futuro. No vamos a parar de ir mejorando e innovando, esa es la clave. Lo que no pueden las empresas es ponerse topes, no hay metas. Siempre hay que seguir mejorando y no acomodarse jamás.