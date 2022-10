Publicadas las bases reguladoras de ayudas a ganaderos afectados por la sequía

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las bases reguladoras de las ayudas contempladas en el segundo Decreto de Sequía aprobado por el Gobierno andaluz y dirigidas a reducir y prevenir las consecuencias de la sequía en las explotaciones ganaderas de este territorio. Estos incentivos se enmarcan en las subvenciones del el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía que respaldan inversiones para medidas preventivas que amortiguan el posible impacto de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes en el sector agrario.

Como explicaba este miércoles la consejera Carmen Crespo, “el Gobierno andaluz moviliza dos millones de euros para esta medida de apoyo urgente al sector ganadero, que se suma a las iniciativas que la Junta viene adoptando en los últimos meses para ofrecer el máximo respaldo al sector agrario”. “Los agricultores y ganaderos sufren especialmente la situación que está padeciendo el país en general, y Andalucía en particular, por estar ubicada al sur de sur”, lamentaba, recordando que los Decretos de Sequía del Ejecutivo regional contemplan “medidas urgentes, administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario y pesquero”.

En concreto, Carmen Crespo explicaba que “el sector ganadero es especialmente sensible a las situaciones de sequía porque, además de no contar con pastos en cantidad y calidad suficientes debido a la escasez de lluvias, los titulares de las explotaciones tienen también que garantizar el suministro de agua a los animales”. “Esto supone una dificultad añadida porque, en el caso de sequías prolongadas, los lugares donde los animales se abastecen pueden llegar a secarse, haciendo necesaria la adquisición y transporte de agua hasta las explotaciones”, ha comentado la consejera. Si se da esta situación, los ganaderos deben además construir instalaciones de almacenamiento y vigilar que la falta de agua no genere problemas de bienestar animal ni ponga en peligro las cabañas ganaderas.

Como herramienta de apoyo al sector, las ayudas que está tramitando la Consejería subvencionarán tanto la adquisición de depósitos de agua para el ganado como la obra civil necesaria para su instalación. También pueden acogerse a estos incentivos los titulares de explotaciones que adquieran cubas para el transporte de agua, abrevaderos y las conducciones necesarias para la distribución de los recursos hídricos con el fin de abastecer a los animales o almacenarse.

Respecto a la cuantía, las ayudas podrán oscilar entre los 1.000 y 20.000 euros por beneficiario hasta alcanzar, como máximo, el 80% de la inversión subvencionable.

Para poder solicitar los incentivos es necesario ser titular de unidades productivas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA) de las especies y clasificaciones zootécnicas que se determinen en la convocatoria. En el caso de inversiones en pastos comunales, podrán beneficiarse los dueños de animales que hayan estado localizados en el código REGA de este terreno.