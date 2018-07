El Puerto quiere presentar un plan de exportación antes de diciembre

Un proyecto que se resiste desde 2003

El último intento por sacar adelante el plan de exportación de frutas y hortalizas no es el primero. Allá por 2003, se puso sobre la mesa la necesidad de convertir El Puerto en uno de los puntos estratégicos para la distribución de los productos. Pero unas veces por falta de insistencia y otra por desinterés de las comercializadoras, la idea acabó en desistimiento. De hecho, hace tan solo un año el futuro del plan estaba en el aire por la dificultad que entrañaba alcanzar acuerdos y a la espera de una nueva dirección. Otro de los escollos ha sido la falta de consenso por parte de las administraciones, algo que ha derivado en un obstáculo para aquellas empresas cuyo mercado está repartido por Europa. Con el dinamismo y la eficacia como núcleos del argumentario, el tejido comercial lleva casi dos décadas exigiendo la apertura de esta nueva vía. Por otra parte, el debate sobre la conexión del ferrocarril al puerto continúa sin resolverse. No hay previsión ni plazos establecidos para dialogar porque actualmente Almería no cuenta con esa infraestructura clave. Para subsanar esta carencia, Carmen Ortiz insiste en que se plantea la posibilidad de que esa función se cubra con el transporte RO-RO. Esto supondría que los camiones de mercancías accedieran a los barcos de transporte, pero está supeditada a la construcción de la alta velocidad. Sin embargo, Ortiz no descuida la trascendencia de la distribución por vía terrestre: "El transporte por carretera es imprescindible en la logística de reparto de frutas y hortalizas, pero la opción marítima ahorra desplazamientos".