Regantes del Bajo Andarax confían en contar con agua de Mar de Alborán

Mucho se habla del problema de la falta de agua por parte de los regantes, pero quizás hay muchos almerienses que no son conscientes de lo que se juega la agricultura en un contexto adverso, cuando las cotizaciones en origen para los productores locales no son las mejores debido a muchos factores, pero entre ellos, y el que más preocupa es el de la competencia desleal de terceros países, que compiten en los mercados prácticamente en igualdad de condiciones, pero no con las mismas reglas.

Ese agravio y ese futuro próximo marcado por la incertidumbre, se ve ensombrecido aún más por el principal problema que se encuentra el campo almeriense para producir, que no es otro que la falta de agua.

Una de las zonas con más problemas en momentos puntuales de la campaña ha sido la del Bajo Andarax, ejemplo de gestión por cómo ha sido y es capaz de gestionar tanto, con tan poco. Realmente, menos de lo justo. Y ahí están sus productores, ofreciendo el mejor producto a los consumidores europeos. Sin embargo, preocupa el medio plazo, ya que asegurar el recurso es de vital importancia y, de momento, aún no lo está.

300.000 metros cúbicos Es el volumen de las dos nuevas balsas que Cuatro Vegas quiere construir

La Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas (CGUAL) gestiona el agua de la zona, la mayor parte, por no decir toda, regenerada. Sin duda, un tipo de abastecimiento del que son pioneros y referentes en España y que fue impulsada en 1.997 por la comunidad de Cuatro Vegas, que representa más del 60% en CGUAL.

“La principal razón del éxito de Cuatro Vegas y de la reutilización de aguas regeneradas en el Bajo Andaráx es que dichas aguas aportaron y aportan un importante volumen de agua a un territorio muy necesitado de ella. Si a ello añadimos que el agua regenerada es menos salina que el agua subterránea; que su precio es muy similar al de las aguas convencionales utilizadas en la comarca; y que gracias a la red de riegos realizada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucia, la distribución de agua aporta seguridad de suministro y calidad de vida a los regantes, además de un óptimo aprovechamiento del agua, tendremos el caldo de cultivo ideal para que la reutilización de aguas regeneradas sea todo un éxito”, explica José Antonio Pérez, presidente de CGUAL, a Diario de Almería.

Sin embargo, han momentos de la campaña en los que la demanda de agua de riego, que es fluctuante, no satisface las necesidades. De hecho, tal es la situación en ocasiones que aún aprovechando toda el agua de la depuradora de la capital y la que se ha conseguido embalsar por esta vía, es insuficiente para cubrir las necesidades.

Precedentes La Masa Subterránea 060.011

Correspondiente a la zona del Bajo Andarax, se encuentra en una estado, malo, tanto cuantitativamente, como cualitativamente y su necesaria recuperación de requiere actuaciones para su gobernanza y ordenamiento.

Infraestructura

Aseguran que por razón de proximidad y porque la red de riego de Cuatro Vegas lo permite, pueden adquirir agua de la desaladora de Mar de Alborán.

“Para tratar de compensar este desequilibrio solo cabe acometer actuaciones que, imitando el comportamiento de las hormigas, permitan guardar agua, para cuando no haya escasez de ella” y es por ello que la Junta de Gobierno de Cuatro Vegas, ha tomado la decisión de construir dos nuevas balsas que permitirán incrementar en unos 300.000 metros cúbicos la actual capacidad de regulación de la comunidad. El problema es que esta infraestructura no será suficiente por sí sola y para garantizar la disponibilidad, los regantes del Bajo Andarax necesitan otros recursos complementarios a la regeneración y por ello piden agua de la Desaladora de Almería, actualmente infrautilizada, y de la que CGUAL cuenta con autorización temporal. Más de una vez han solicitado un bastidor de los que hay en desuso para este fin y de momento esperan que la situación se solucione a la mayor brevedad, ya que no se quiere vivir lo sucedido el pasado octubre, cuando faltó agua.

Además, consideran que en el futuro pueden y deberían ser solidarios con ellos a la hora de la puesta en marcha de la Desaladora ‘“Mar de Alborán’, antes Rambla Morales, en Níjar, que recientemente fue adquirida por Aqualia y será puesta en marcha en los próximos meses.