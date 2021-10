Recuperar la reputación del sector empresarial, clave en los X Premios de Asempal

"Honor y reputación". Esas dos palabras fueron las señas de identidad del general de los Tercios en Flandes, Ambrosio de Spínola, el último gran general español del siglo XVII para muchos, que se dejó la vida para acabar con los enemigos del Imperio de España. Unas palabras que también ha recordado hoy el presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano, en su discurso de inauguración durante los X edición de los premios en los que reconoce a aquellas empresas y entidades que, de forma notable, han contribuido a generar bienestar y progreso en la provincia de Almería.

Cano ha destacado que la reputación que se ha proyectado de los empresarios "no ha sido tan buena ni tan ecuánime como debiera" y por ello "debemos abonar el camino y marcar límites para que la sociedad sepa que sin empresarios ni empresas, la sociedad se desmoronaría como un castillo de naipes. Con estos premios buscamos darle una gran reputación a los empresarios almerienses".

Un acto que se ha celebrado en el hotel Playadulce de Aguadulce en la que estuvo arropado por más de un centenar de empresarios y numerosas autoridades del mundo de la política y las finanzas como la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria, y el de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva, y en el que Cano ha afirmado sentirse "muy orgulloso de representar a los empresarios almerienses" y ha apuntado que ya se "ha iniciado el camino de una recuperación lenta pero desigual" pero "debemos ser prudentes ya que, persisten la incertidumbre y los obstáculos como el encarecimiento de la energía y las materias primas". Por ello, ha reclamado "con urgencia que se preste la vacuna para estimular la actividad empresarial: con mayor protección del tejido productivo como los ERTE, ayudas ágiles, inversiones en energías limpias y la colaboración público-privada".

Recetas que han servido de antesala a la entrega de los tres galardones que en esta décima edición, que supone retomar unos premios que no se pudieron realizar en 2020 a causa de la pandemia, han recaído este año en Joaquín Salvador Padillo de Grupo Jarquil, en la categoría de ‘Trayectoria Empresarial’; a Aqualia como ‘Iniciativa Empresarial’ y a Jorge Túnez de Copysur en la modalidad de ‘Compromiso Empresarial’. A su vez, los empresarios almerienses también han concedido tres distinciones, una para la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, otra para la Federación de Regantes de Almería, FERAL, y para la Diputación Provincial de Almería, todas ellas por su labor durante la pandemia.

La primera en recoger el galardón fue Isabel María Salvador, hija de Joaquín Salvador, que en nombre de su padre destacó que es un "torbellino de actividad y audacia para crear nuevas oportunidades empresariales". Quini, como se le conoce cariñosamente entre el gremio empresarial, sí hizo acto de aparición en un vídoe grabaod en el que excusó su ausencia "porque tengo que estar con mis nietas en Disneyland Paris", apuntó. Salvador explicó que a principios de los 80 ya lucho para que ese parque temático acabase en Almería y que Mickey, Mine, Pluto y compañía le habían confirmado que "había sido un error irse a la ciudad de la Torre Eiffel" a la vez que, con su característico humor y espontaneidad, "me han confirmado que el premio que me habéis dado es super merecido. Y ya he me he quedado más tranquilo porque yo tenía mis dudas", bromeó.

Su Premio a la Trayectoria Empresarial reconoce su trayectoria empresarial, creando y liderando el Grupo Jarquil, una de las empresas constructoras más importantes de Andalucía. Además de Jarquil y las empresas que forman el grupo, Joaquín Salvador ha impulsado numerosas iniciativas empresariales como la Clínica Mediterráneo y otros proyectos en biotecnología o huertos solares. Empresario comprometido con la sociedad almeriense, participa en diversas instituciones sociales de la provincia para fomentar la gestión del conocimiento y el progreso de Almería. Gran defensor del asociacionismo empresarial ha sido vicepresidente de Asempal de 2004 a 2020.

Por su parte, el Premio a la Iniciativa Empresarial ha recaído en Aqualia en reconocimiento a su fuerte apuesta inversora en Almería para la gestión inteligente y sostenible del agua, tanto medioambiental como económica y social, destacando la inversión de casi 100 millones de euros para poner en marcha la desaladora Mar de Alborán, así como proyectos de innovación para potenciar la economía circular. El encargado de recogerlo fue José Colomina, director de la Delegación de Aqualia en Almería y Jaén, que destacó que es un "reconocimiento a todos nuestros trabajadores (un total de 257) que trabajan para que el agua llegue a muchos hogares" y que se mostró convencido de que el proyecto de la desaladora Mar de Alborán "es nuestra gotita de agua para apoyar la sostenibilidad del modelo económico almeriense".

El tercero en subir al escenario fue Jorge Túnez, fundador de Copysur sobre el que ha recaído el Premio Compromiso Empresarial por su compromiso y sensibilidad social con el tejido asociativo y la sociedad almeriense, apoyando a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social y fomentando valores como la solidaridad, la inclusión y la diversidad desde una pequeña empresa familiar.

Túnez, que bromeaba diciendo que "el premio no me va a solucionar la jubilación", ha dicho sentirse orgulloso de de crear una empresa que lleva 42 años trabajando y que nació "sin subvenciones y solo con el capital humano". El responsable de Copysur ha alabado la labor de ASEMPAL y por eso ha insistido en ensalzar esta distinción porque "es la que mejor conoce las dificultades que hay para crear una empresa".

Después llegaba el turno de las tres distinciones que ASEMPAL, dadas las difíciles circunstancias de estos dos años, ha concedido, con carácter extraordinario, a sendas entidades que, en su distinto ámbito, han mostrado su compromiso con las empresas y sociedad para superar el impacto de la pandemia.

La primera era para la Diputación de Almería, por su papel decisivo para que la actividad económica y social no parara, con la puesta en marcha del Plan Almería y sus distintos programas durante el estado de alarma, así como por las diversas líneas de ayudas a las empresas, pymes y autónomos de los distintos municipios de la provincia para impulsar la recuperación.

El encargado de recoger el premio era su presidente, Javier Aureliano García, que ha agradecido a la Confederación la concesión de este reconocimiento que ha calificado como “un orgullo que nuestros emprendedores reconozcan y premien el trabajo que hemos impulsado desde la Diputación para recuperar la actividad económica de la provincia durante la pandemia”.

Asimismo, el presidente de Diputación ha remarcado que “las administraciones tienen que poner encima de la mesa las condiciones para generar empleo, para que cualquier persona que tenga una idea la pueda desarrollar. Ninguno de los que estáis aquí ponéis en marcha vuestra empresa para acceder a subvenciones o para intentar que se os ayude desde la administración. Todos los que estáis aquí montáis vuestra empresa para generar riqueza, empleo y sacar a una familia hacia delante”.

La segunda distinción ha sido para la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, que ante cualquier eventualidad ha asistido a la población en los momentos más complicados. Su labor en la lucha contra la covid-19, en tareas de control, vigilancia, desinfección y en apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionando seguridad y tranquilidad en los momentos más duros de la pandemia ha merecido el reconocimiento del mundo empresarial.

El jefe de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de La Legión, Melchor Jesús Marín, ha sido el encargado de recoger el galardón y en su discurso ha incidido en que "para tener una sociedad fuerte necesitamos instituciones fuertes e inversiones fuertes en seguridad" y relataba que "esta mañana recibía con una arenga a los oficiales que acaban de salir de la academia. Su función es arrastrar a los que llevan detrás para que den lo máximo. Ustedes -mirando a los asistentes- son los líderes también de la sociedad almeriense y les animo a seguir trabajando para ello", concluyó.

La última distinción recaía en la Federación de Regantes de Almería, FERAL, por su trabajo para asegurar el suministro de agua a los agricultores de la provincia y garantizar el abastecimiento de alimentos tras la declaración del estado de alarma, así como por su constante defensa y búsqueda de soluciones para la gestión sostenible del agua y el aprovechamiento de todos los recursos hídricos.

Su presidente, José Antonio Fernández, era el encargado de recoger el premio que "es el primero que recibimos desde que empezamos a trabajar hace 16 años", ha desvelado. En su discurso, Fernández ha reivindicado el "apoyo de las administraciones" y la necesidad de "mucha inversión en infraestructuras" porque "en estos momentos tenemos que seguir trabajando por el garantizar el líquido elemento".

Cerraban el acto, Javier González, presidente de CEA y Gerardo Cueva, presidente de CEPYME, que han destacado la "fuerza" y "compromiso" de los empresarios almerienses para seguir reinventándose. Además, ambos han ensalzado unos premios que "reconocen el talento almeriense" y que tienen la seña de identidad de Quini "por su empuje y dinamismo".