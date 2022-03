SEIASA desarrollará una decena de proyectos para modernizar regadíos en Almería por casi 80 millones de euros

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA, han celebrado hoy una jornada informativa para dar a conocer a las empresas de Almería las oportunidades de colaboración público-privada que ofrecen las actuaciones que en materia de modernización de regadíos acometerá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de SEIASA, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Unas actuaciones que además de afectar al sector agroalimentario, pueden ejercer una importante palanca económica para empresas de diferentes sectores y actividades como la construcción, energías renovables, movimiento de tierras, instalaciones eléctricas, ciclo del agua, tecnologías de riego, ingenierías o sector financiero.

En la jornada han intervenido el presidente de Asempal, José Cano García, el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente Arias, y el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, que ha ofrecido la ponencia "La Modernización de regadíos desde la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

El presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, ha agradecido a Asempal su iniciativa con esta jornada y ha explicado que “de aquí al año 2026 se van a abordar inversiones muy importantes en materia de modernización de regadíos con cargo al “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, que en el caso de Andalucía tiene previsto invertir 144.181.113,04 euros (IVA no incluido) en 23 proyectos. Se trata de la comunidad autónoma con mayor volumen de obra del conjunto de España, concentrando el 18 por ciento de la inversión total prevista.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

Rodríguez Mulero ha dado a conocer en detalle a los asistentes cada una de las 10 actuaciones que están previstas en la provincia de Almería, de las que 7 se encuentran ya en fase de redacción de proyecto y que supondrán una inversión en total de 79,2 millones de euros (IVA no incluido).

Teniendo en cuenta el carácter público-privado de estas actuaciones, en las que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aportará el 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes aportarán el resto, el presidente de SEIASA ha hecho un llamamiento a que “las empresas participen en la ejecución de esas inversiones: empresas constructoras, empresas que trabajan con las energías renovables, las que actúan en el ciclo integral del agua, las que tienen que avalar las inversiones, etc. porque es una oportunidad de utilizar los fondos Next Generation para dinamizar la economía en todos sus ámbitos, no sólo en el sector agrario, creando empleo y riqueza en todos los sectores”.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha insistido por su parte en que “estas inversiones son una muestra más de la preocupación del Gobierno de España por dar respuesta a las necesidades de la provincia de Almería” y ha recordado que “tenemos ahora mismo en marcha toda una programación de grandes infraestructuras que permitirán ampliar en torno a unos 50 hectómetros cúbicos de agua en los próximos años”.