Segunda huelga general contrda los recortessdau ash dkashkdjas

La comunidad de regantes Cuatro Vegas volverá a contar con el agua depurara para su regeneración tal y como venía haciendo antes, después de esta última campaña de paréntesis a causa del corte de agua ordenado por la Consejería de Medio Ambiente al suspender el 3 de marzo de 2017 la autorización provisional solicitada con fecha 21 de septiembre de 2015 y reiterada el 7 de febrero de 2017 por la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de la EDAR de Almería (CGUAL). En ese periodo, en el que los regantes de la zona de la vega almeriense han tenido que recurrir al agua desalada (con los costes que ello supone) y a las subterráneas, la comunidad ha continuado trabajando en un nuevo expediente concesional del que ya se sabe que ha obtenido el informe favorable desde Medio Ambiente, por lo que este culebrón que ha tenido en vilo a miles de regantes puede, "o es prácticamente seguro, que llega a su fin este mismo mes de julio con la vuelta de las aguas desde El Bobar", explicaba ayer José Antonio Pérez, presidente de CGUAL y de la comunidad de regantes de Cuatro Vegas, la más representativa con el 60%, en las propias instalaciones de la comunidad, de la que abrió sus puertas para comprobar el funcionamiento de la misma.

Estas instalaciones cuentan con novedades, la última de hace escasas semanas, como es la instalación de un nuevo sistema de filtrado a 20 micras, cuyo objetivo es mejorar el recurso aún más si cabe. "No era obligatorio por parte de la administración, pero es la voluntad de todos los regantes y se aprobó en la Junta General del año pasado. La inversión ha sido de 800.000 euros pagados a 'púlmón' por los socios, ya que no gozamos de subvenciones para estas iniciativas", comentaba el presidente mientras mostraba esta infraestructura que cuenta con capacidad para filtrar 1.700 metros cúbicos por hora, y que goza de margen , ya que El Bobar viene abasteciendo sobre los 1.200, según Ignacio Martínez, técnico de la firma Aquatec, del grupo Suez, que presta servicio de asistencia externa a la comunidad desde el pasado año. Otra de las medidas aprobadas en la Junta General del Pasado año para mejorar esa calidad del agua.

Esta nueva instalación, ya probada y que comenzaría a funcionar cuando comience a entrar en agua depurada, permite que no quede resquicio alguno de tipo microbiológico, ya que retiene todo organismo superior a 20 micras y así se evita que haya fugas de huevo de nemátodo. El montaje y obra civil se ha realizado por el personal de la propia comunidad de regantes. "Analizándola en su conjunto, ya que cuenta con sistema de telecontrol y software... hablamos de una inversión que supera en su totalidad el millón de euros", explica Pérez.

Así, junto con la instalación de filtrado llevada a cabo en 2012, más la actual, Cuatro Vegas ha invertido más de dos millones de euros en mejorar la calidad del agua depurada, ampliando así esa gestión que la ha llevado a ser un referente en el panorama nacional, donde no existen más comunidades de regantes que regeneren agua.

"Hemos pasado una campaña con agua desalada a un coste muy elevado. Ha habido meses que ha superado los 80 céntimos saliendo de planta". Con la vuelta a la normalidad, el coste del agua sería el de anteriormente, sobre los 30 céntimos.

Las instalaciones de Cuatro Vegas están preparadas para la regeneración de 13 hectómetros cúbicos. "Siempre hay que sobredimensionar el sistema porque nunca se trabaja en el máximo, siempre lo estás en una media y luego hay picos, caso del agua depurada, que unas veces viene mejor y otras peor. Sin embargo esta tecnología permite trabajar a un nivel estable de caudal", explica el técnico de Aquatec mientras muestra el funcionamiento de los nuevos filtros.

Pese a los picos que pueda tener El Bobar, es la balsa de regulación la que permite amortiguar esas subidas y bajadas gracias a su almacenamiento que tiene una función laminadora de agua, y no de reserva.

Por otra parte, después de un año conectados con la desaladora de Almería, desde Cuatro Vegas se quiere seguir ligado a ella. Eso no quiere decir que se utilice. La inversión el año pasado fue de 300.000 euros por parte de CGUAL para tener acceso a ella. Pese a que ahora vuelven el agua depurada, "creemos que esa inversión no está ahí para dejarla que se oxide y la Desaladora de Almería es otra fuente más de aprovisionamiento. Eso sí, no se va a recurrir a agua regenerada para coger desalada, porque primero es más cara y segundo no tendría lógica hidráulica hacer eso, adelanta José Antonio Pérez, quien adelanta que se quedarán con la infraestructura y para esta campaña con un derecho de acceso a la desaladora por si hubiera que recurrir a él de 1 hectómetro cúbico.