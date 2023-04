La Unión recibe otra vez el Sello de Huella de Carbono del Gobierno de España

La Unión, compañía de referencia en la comercialización de frutas y hortalizas, se une a la celebración del “Día de la Tierra” afianzando su compromiso con la eficiencia energética como elemento clave en su estrategia de descarbonización y destaca el último reconocimiento recibido otorgado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), relativo a la campaña 20/21 en la medición de la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero.

Con motivo del “Día Mundial de la Tierra” celebrado el 22 de abril, la compañía pone de manifiesto su compromiso con el medio ambiente en el desarrollo de iniciativas que fomenten un mundo más sostenible y continúa implementando su estrategia Net to Zero que parte del cálculo de sus huellas de carbono e hídrica para poder actuar sobre ellas y reducirlas de manera progresiva.

El “Día de la Tierra” es una fecha que recuerda la importancia de cuidar el planeta y preservar sus recursos para darle una mejor esperanza de vida a las generaciones futuras a través de acciones que reduzcan el daño ambiental, donde desde La Unión se busca hacer foco a través de acciones que se implementen no solo en momentos puntuales, sino que formen parte del desarrollo de la compañía.

Comprometidos con el planeta

Desde que en 2018 La Unión se marcase el claro propósito de “construir cada día una mejor empresa y sociedad en base a poner en valor el sector agrícola y su cadena producción y comercialización como vertebradores del desarrollo social, económico y medioambiental”, han sido numerosos los compromisos que se han adoptado en base a la nueva estrategia enfocada en la sostenibilidad, cuyos pilares de actuación se centran en la Bioeconomía, la innovación y el Compromiso Social.

En este sentido, desde La Unión se trabaja en una estrategia de descarbonización y neutralidad prevista para 2030 que implica una serie de actuaciones muy focalizadas en el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; y el ODS 12 “Producción y Consumo Responsable” que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Siguiendo esta línea, y en base al compromiso por cumplir y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), La Unión considera que donde puede hacer una contribución más transformadora, transcendente y relevante es en 6 de los 17 ODS. En este sentido, el ODS 13: ‘Acción por el clima’, sobre el que recae el reconocimiento, se relaciona con el desarrollo de estrategias en cuanto a reducción de la huella de carbono.

Actualmente, La Unión continúa trabajando en su estrategia por alinearse con las directrices establecidas por la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y la Science Based Targets Initiative (SBTi). Por ello, la organización se ha propuesto reducir a la mitad las emisiones para 2025 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2030 (Race to Zero), limitando así el calentamiento global a 1,50 ° C.

Otros proyectos sostenibles de La Unión

Dentro de los múltiples proyectos en materia de sostenibilidad que ha ido desarrollado La Unión desde hace años, la compañía tiene en activo numerosos planes basados en investigación, desarrollo e innovación para ser más eficaces en la forma de gestión y producción. Destacan algunos como Vegepack, que tiene como objetivo desarrollar envases compostables con propiedades antimicrobianas y/o antifúngicas al incluir aditivos funcionales obtenidos del pimiento, la chirimoya o el aguacate.

Otro de sus proyectos más reconocidos se encuentra Biovege, un proyecto de I+D+i del cual nace WeCarePack, una marca de bioplásticos que se biodegrada como Compost Industrial. Una solución de envasado biocompostable para el mantenimiento de la calidad en frutas y hortalizas.

Por otro lado, destaca la reconocida labor que hace La Unión con su planta de congelados Long Fresh y con la tecnología Nice Tech. Este proyecto pionero es capaz de mejorar la producción y dar salida a frutas y verduras que, por defectos estéticos, no tienen cabida en el mercado, pero que a nivel organoléptico no presentan deficiencias, combatiendo así el desperdicio alimentario.

Un reconocimiento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Este reconocimiento, recibido por segundo año consecutivo, pone en valor el compromiso de las empresas en el cálculo de sus emisiones de gases de efecto invernadero y su apuesta por la reducción de estas con acciones directas.

En este contexto, La Unión va un paso más allá y establece un ambicioso plan de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que ayudaría a reducir la Huella de Carbono de la organización. En palabras de la organización “La Unión busca ser un agente transformador y ejercer un rol productivo en el desarrollo sostenible, entendiendo la sostenibilidad como una forma de retroalimentar nuestra competitividad e innovación.

Acerca de La Unión

La Unión ha pasado de ser una empresa familiar dedicada a la exportación de hortalizas a convertirse en un referente en el mundo de la comercialización de frutas y hortalizas y el primer comercializador de pepino del mundo. En la actualidad, La Unión cuenta con más de 400.000 toneladas comercializadas de productos hortofrutícolas en Europa, destinando más del 80% de esta producción a los mercados europeos. La empresa cuenta con 30 centros de operaciones repartidos entre Almería, Granada, Murcia y Málaga, 1.300 empleados y 3 laboratorios que realizan más de 64.000 analíticas anualmente.