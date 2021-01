Senadores del PP de Almería piden al Gobierno que rebaje el IVA de la electricidad del 21 al 10%

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a registrar una moción en el Senado en la que solicita al Gobierno de PSOE-Podemos que rebaje el IVA de la factura eléctrica del 21 al 10% así como que elimine varios tipos impositivos que se superponen, porque según explican los senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, en los difíciles momentos actuales por los que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia y de la ola de frío hay que “garantizar la luz y el gas a toda la población”.

Hernando y Rodríguez-Comendador critican las mentiras del Ejecutivo que se escuda en que Bruselas no permite una bajada del tipo, algo que la UE ya ha dicho que no es cierto, como también ocurrió con el IVA de las mascarillas. “El precio de la luz y del gas tiene que ser asequible para que nadie tenga que desconectar la estufa o la calefacción porque no pueda pagarla”, afirman.

Esta semana la luz ha subido más de un 20% en plena ola de frío.

Los senadores del PP de Almería exigen al Gobierno que hagan lo mismo que ellos exigían a Rajoy cuando estaban en la oposición. “Ahora que están gobernando tienen que cumplir con lo que prometieron, hablar con generadores y distribuidores para que ninguna familia se quede sin calefacción, es lo mínimo que se puede pedir en un Estado de Bienestar, y desde el PP instamos tanto a Sánchez como a Iglesias a dar la cara y explicar su inoperante política social”, afirman.

Los senadores del PP señalan que las recetas de Pedro Sánchez son las mismas que el PSOE aplicó en 1996 y en 2011, medidas que nos abocaron a más desempleo, y lamentablemente estamos siguiendo el mismo camino.

“Esta semana la luz ha subido más de un 20% en plena ola de frío. El Ingreso Mínimo Vital ha llegado sólo al 10 por ciento de los solicitantes. Cerca de cuatro millones de personas están en el paro y otras 755.000 en ERTE, con retrasos en el cobro. Y el Gobierno de Sánchez sigue sin enterarse que la mejor política social es el empleo. Lamentablemente ellos prefieren subir los impuestos y asfixiar la economía en plena pandemia del coronavirus”, concluyen.