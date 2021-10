Senator continúa en su apuesta por la reducción de emisiones

En agosto ahorra 622,5 kg de CO2 a la atmósfera ‘salvando’ 249 comidas

Desde el pasado año, Senator Hotels & Resorts colabora con la aplicación móvil Too Good To Go en su movimiento contra el desperdicio de alimentos. Bajo el lema 'LaComidaNoSeTira', la compañía pone a la venta a través de la aplicación el excedente de comida de algunos de sus establecimientos, que puede adquirirse al final del día en packs a precios reducidos. Gracias a la buena acogida de esta iniciativa entre la población, en de agosto Senator Hotels & Resorts lograba ‘salvar’ un total de 249 comidas, ahorrando la emisión de 622,5 kilos de CO2 a la atmósfera. La cifra, notablemente superior a la del mes anterior, corresponde a los hoteles Senator Castellana (Madrid), Senator Marbella (Málaga), Senator Cádiz, Senator Huelva, Senator Parque Central (Valencia), Senator Gandía (Valencia) y Playacanela (Huelva). La colaboración con Too Good To Go es un ejemplo más de las medidas que está adoptando la cadena como parte de su proyecto Súmate al Cambio, el cual va dirigido a desarrollar un modelo de turismo sostenible que genere el menor impacto posible en el medioambiente. Con iniciativas como esta, Senator contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la Agenda 2030, especialmente los que tienen que ver con la producción y el consumo responsable.