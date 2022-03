Contener precios y proteger el empleo, exigencias de sindicatos y otras organizaciones

Los sindicatos y organizaciones UGT, CCOO, FACUA, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Unión de Autónomos UATAE y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) convocan una concentración el 23 de marzo a las 19:00 horas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Almería para reivindicar la contención de precios y la protección del empleo.

Como recuerda Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, señala que los precios marcaron en febrero la cifra más elevada desde 1986, con una inflación a nivel nacional del 7,6%. “La tensión de los precios de la electricidad, el gas, las materias primas, etc. está complicando la vida de los ciudadanos”, dice Vidal, quien añade que ahora el “cese de patronales añadido a la subida de precios no beneficia a nada y nadie. El Gobierno tiene que tomar medidas de contención de precios, como se está llevando a cabo en otros países, y para la protección del empleo”. Además, esta concentración, que se extiende a todo el territorio nacional, se desarrollará en vísperas de la reunión del Consejo Europeo y, en este sentido, los convocantes también exigen a la Unión Europea que no tomen el precio del gas como punto de partida para fijar el de la electricidad. “El Gobierno tiene que poner coto a los insumos energéticos”, dice Antonio Valdivieso, secretario general de CCOO Almería, en línea con Vidal, quien insiste en desligar el precio del gas al de la electricidad, así como dar un trato específico a los sectores productivos.

Vidal destaca la situación de Almería, que parte de una posición de desventaja frente al conjunto nacional, “en España el índice de pobreza está en un 17,7% y la media europea es del 11%. El salario en España es de media de 26.000 euros y en Almería de 16.000 a 17.000 euros”. La secretaria general de UGT explica que a nivel nacional están intentando negociar convenios colectivos y una media para la subida salarial, “vamos a tener que ir a una media muy alta para intentar contener los precios, ahora no podemos sentarnos con la patronal con un 2%, 3% o 4% cuando la inflación está al 7%. Respecto a Almería, tenemos 14 convenios paralizados”.