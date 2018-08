"Solo buscamos la supervivencia"

La vida en la comarca de Los Vélez sigue igual. De hecho, en las fiestas del municipio de Vélez Blanco, que se están celebrando estos días no se habla de otra cosa, del agua.

La zona se seca, como así lo ponen de manifiesto unos manantiales naturales, antaño muy caudalosos, que hoy han bajado de los 200 litros por segundo a menos de 30 en el caso del manantial de Los Molinos, el encargado de abastecer la vega de Vélez Blanco y Vélez Rubio, además del consumo humano en este último.

El pasado martes se desarrolló la asamblea anual ordinaria de la Asociación por la Defensa del Agua de Los Vélez, portavoz de la sociedad de la comarca en su lucha por que cesen las extracciones directas de empresas lechugueras al acuífero de Sierra de María-Sierra de Orce-Llanos de Cúllar, fenómeno al que apuntan como causa directa, convencida y comprobada de la disminución de los caudales de estos manantiales históricos.

Todo hacía apuntar que en esta asamblea, ante el hartazgo y la falta de respuestas por parte de los vecinos a la inactividad administrativa en esta cuestión, derivaría en la composición de una agenda de actos reivindicativos a fin de ejercer presión para conseguir el cese de las extracciones. Pues de momento no, no se va a llegar a eso, ya que la reunión mantenida hace unos días con el subdelegado de Gobierno, Manuel De la Fuente, quien tendió la mano a los representantes de la Asociación y alcaldes de la comarca para dar una solución. Por lo pronto, les prometió una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo responsable de otorgar las concesiones administrativas de la explotación de las aguas subterráneas a través de los pozos. No tiene fecha, pero será inminente. De hecho, el propio responsable de la Confederación se personará en Vélez Blanco y podría ser la próxima semana.

Por ello, la Asociación, cuya petición está amparada por el Defensor del Pueblo, ve algo de luz en una lucha en la que lleva dos años inmersa.