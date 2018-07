Tortosa dice que con el anterior criterio no se podía restaurar la Sierra de Macael

El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, profundizó ayer en los motivos del cambio de criterio que denunciaron este jueves los empresarios del sector del mármol, agrupados en AEMA, a la hora de determinar las correspondientes garantías financieras para la restauración de las canteras de la Sierra de Macael.

Tortosa aseguró que el procedimiento administrativo sigue abierto, "es algo vivo, con las alegaciones presentadas por AEMA", por lo que afirmó no entender por qué se da algo por hecho cuando está pendiente de resolución. También insistió, como ya hiciera el jueves, en respuesta a AEMA, que no existe riesgo alguno de perder empleos, además de que "todas las empresas pueden trabajar, con la documentación pertinente en vigor", negando categóricamente que se haya paralizado ninguna cantera, en referencia a las 12 ó 14 explotaciones bloqueadas a las que hizo alusión el presidente de AEMA, Antonio Sánchez. "Es mentira", dijo.

Explica que la mayoría de empresas han de pagar entre 10.000 y 30.000 euros

En referencia al cambio de criterio, afirmó que se ha realizado porque después de tres años de aplicación de la Instrucción de 2015, los técnicos de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo observaron que lo que estaba recaudando "no era suficiente para restaurar la Sierra de Macael". Tortosa hizo hincapié en que no existe afán recaudatorio, sino que se trata de retornar la Sierra de Macael a su situación previa a la explotación, lo que necesita unas garantías económicas que, con el anterior criterio, no eran suficientes.

En este sentido, el delegado territorial de Conocimiento explicó que el desfase entre lo pagado hasta ahora para la restauración de la Sierra de Macael y lo que se debería haber ingresado es más que notable, pues se han contabilizado 379.000 euros, mientras que con el nuevo criterio se habrían recaudado 11 millones de euros.

Preguntado sobre los motivos por los que la postura de la Delegación Territorial de Conocimiento de Almería prevalece sobre la de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía, como criticaron el jueves desde AEMA, Tortosa indicó que es la Delegación Territorial la que decide y "su criterio es el que prevalece", en virtud de los informes de los técnicos que avalan la decisión, recordando que el Real Decreto se aplica a todas las canteras de España.

Respecto a la posibilidad de que los empresarios del mármol lleven a cabo una movilización, consideró que mientras el trámite siga abierto, "sirve de poco", aunque recordó que se encuentran en su derecho. Aun así, puntualizó que desde la Delegación Territorial que dirige siempre ha habido "diálogo permanente" y una relación muy estrecha y fluida con el sector de la piedra natural. Además, recordó que el pasado viernes hubo una reunión en la sede de AEMA para abordar este asunto, tras la cual, hablaron por teléfono y desde la Delegación Territorial se les ofreció, nuevamente, facilidades a las empresas para poner los avales, además de que se estaba analizando la posibilidad de establecer una aplicación de la normativa de rango superior, el Real Decreto de 2009 resultado de la transposición de una directiva europea, de una forma más laxa, de forma que hubiese una situación intermedia entre lo que se venía pagando hasta ahora, y que los técnicos califican de insuficiente, y lo que AEMA considera excesivo.

Por este motivo, no entiende la actitud de los empresarios, que no han esperado a ver en qué quedaba esta nueva interpretación, ni a la resolución de las alegaciones, cuyo plazo finaliza el próximo lunes, con 80 expedientes por resolver. Miguel Ángel Tortosa detalló a Diario de Almería que hay 86 canteras en Macael. También dijo que hay 26 empresas que según el nuevo criterio tendrían que pagar entre 10.000 y 30.000 euros, mientras que sólo diez que facturan un volumen importante han de pagar más de 300.000; el resto, entre 4.000 y 7.000 euros, apuntó.