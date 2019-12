La UAL concluye que el turístico es el sector que mejor resiste la crisis

El estudio es innovador por contemplar un periodo de tiempo que abarca la situación del sector antes de la crisis económica de 2007, durante y después. Así como por recoger una gran cantidad de variables que son representativas tanto de la demanda turística como de su contribución a la economía regional. Además, realiza un análisis empírico para determinar la influencia de distintos indicadores en las dos variables más representativas: llegadas de turistas e ingresos por turismo. José F. Jiménez, Laura Piedra, Emilio Galdeano y Juan C. Pérez han sido los profesores encargados de publicar un artículo titulado ‘The Global Economic Crisis and International Tourism: A Sub-Continental Analysis’ en la revista Tourism Planning & Development.

Almería, baja valoración del turista

Almería no convence al turista, o por lo menos no del todo si se compara con el resto de provincias andaluzas. Esto es lo que se desprende de los datos recién publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esta institución elabora un estudio a través de la llamada Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que aporta datos provincializados, y en los que en los tres primeros meses del año Almería no sale muy bien parada. Nadie suspende, pero la provincia cuenta con un 7,8 de valoración sobre 10 por parte de la muestra de visitantes entrevistados, lo que la sitúa como la última en un periodo en el que Jaén y Málaga (de enero a marzo), con sendas puntuaciones de 8,8; se encuentran a la cabeza. Al ser preguntados por su valoración en parámetros como la señalización turística, la seguridad ciudadana, el precio del servicio, la limpieza, las infraestructuras para practicar el golf, la información turística que se ofrece a pie de calle o la oferta urbana, Almería no es capaz de entrar entre las mejor valoradas en Andalucía por los encuestados, de hecho es la última en todos estos parámetros.