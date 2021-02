David Siles (UGT Almería) encerrado en la sede de Puertos del Estado por el cumplimiento del III Convenio Colectivo

Representantes sindicales de UGT, CCOO y CIG continúan encerrados desde el pasado 26 de enero en Madrid, en la sede Central del Organismo Público de Puertos del Estado para reivindicar el cumplimiento del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, así como la aplicación de las subidas salariales pendientes que les corresponden al igual que al resto de empleados públicos del el 2,3% en el año 2020 y del 0,9% en 2021.

Después de 10 años de negociación, el pasado 23 de abril de 2019 se llegó a un acuerdo para la firma de un nuevo Convenio Colectivo que afecta a casi 5000 trabajadores en todo el Estado. Incompresiblemente, casi dos años después el mismo no ha comenzado a aplicarse, a pesar de haberse publicado incluso en el BOE.

El presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Almería, David Siles, que se encuentra encerrado en estos momentos en Madrid, ha informado que “la Administración no ha cumplido con lo que firmó, lo que supone un grave perjuicio para los trabajadores, así como para la gestión de las Autoridades Portuarias y ha informado que la respuesta de Puertos del Estado es declinar la responsabilidad en la falta de autorización del Ministerio de Hacienda a través del CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones) para aplicar los incrementos pactados en el Convenio. Puertos del Estado ha generado y sigue generando beneficios, incluso en tiempos de pandemia, pero sus trabajadores continúan inexplicablemente soportando recortes salariales, aunque continúan desarrollando su labor y garantizando el paso de mercancías y pasajeros también incluso en tiempos de pandemia. Esta situación supone un grave peligro para la Negociación Colectiva, así como para el resto de la función pública, al encontrarnos con un Gobierno que no sólo no cumple lo que firma, sino que engaña a sus propios trabajadores”.

Los representantes sindicales, cumpliendo las medidas de seguridad, van a mantener estos encierros en la sala de reuniones del edificio, hasta que se cumpla lo pactado, y advierten de que está en juego la continuidad de los servicios públicos esenciales en los Puertos del Estado.

FeSMC UGT Almería hace un llamamiento a la responsabilidad de las Administraciones Públicas a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para implicarse y exigir la celeridad a la CECIR en el cumplimiento de lo pactado, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección y amparo de los derechos de los y las trabajadoras de los Puertos del Estado.