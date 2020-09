UGT Almería demanda un Plan de Políticas Activas de Empleo para los Parados de Larga Duración

El virus del SARS COV2 ha frenado un periodo de expansión de la economía y ha evidenciado la realidad de las políticas públicas fundamentales que generan nuestro Estado del Bienestar. El INE ha estimado una caída del 18,5% trimestral. La tasa interanual de desempleo en Almería se sitúa en el 28,17%. Del total de parados, el 57,65% son mujeres, lo que evidencia que la brecha entre mujeres y hombres persiste. Colectivo que sufre con más intensidad el empleo de baja calidad, temporal, parcial y peor remunerado. En nuestra provincia la suma de parados de larga y muy larga duración se sitúa en el 59% del total de paro.

Asimismo la contratación indefinida en Andalucía supone el 5,1% y en Almería el 6,86% de los contratos realizados a fecha agosto de 2020. El uso de los contratos temporales y a tiempo parcial es un mecanismo de creación de subempleo utilizado por las empresas que precariza el mercado de trabajo español y la recuperación de la demanda interna.

El colectivo de desempleados de larga duración, está sufriendo más duramente la crisis Son personas que llevan en el desempleo más de un año (PLD) o más de dos años (PMLD) y que constituyen el denominado desempleo estructural. La pérdida del empleo, la imposibilidad de incorporarse a otro, la mínima capacidad de ahorro de las economías domésticas y el agotamiento de las prestaciones abocan a estas personas a la pobreza y la exclusión social. La suma de parados de larga duración y muy larga duración en Andalucía ha pasado del 46% en 2018 al 78,73% en 2019, y de estos parados, el 82,36% se corresponde con desempleo de larga y muy larga duración femenino.

Es necesario conseguir que el empleo destruido se transforme en desempleo estructural y para ello es indispensable que el Plan de reconstrucción de la crisis provocada por la pandemia COVID 19 contemple la inversión en políticas activas de empleo para lograr empleos de calidad en las personas y en especial en las que tienen mayores dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado laboral.

La secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal, tras analizar los datos considera indispensable la aplicación de políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y de los desempleados de larga duración. ”En Almería, el 24,46% de los desempleados no tienen ninguna formación y del total de desempleados de larga duración, el 45% son mayores de 45 años, por lo que no ven ninguna salida laboral. En UGT apostamos por la implantación de Planes que contemplen políticas activas de empleo, que fortalezcan la orientación profesional y la formación para el empleo, así como que se dote a nuestra provincia de un plan estratégico de industrialización y de innovación I+D+I. No basta con subvencionar la contratación; es necesario dotar de cualificación profesional y capacitación para nuevos empleos a los desempleados, por lo que demandamos a las empresas un compromiso de contratación que se materialice en contratos estables”

Es tiempo de reconstrucción, de recuperación de derechos perdidos por la ciudadanía, pero también es tiempo de empleo de calidad, de avanzar en la negociación colectiva, de recuperación de políticas públicas en educación, sanidad, pensiones, de industrialización, sostenibilidad de nuestros sectores productivos, y de políticas activas de empleo que ayuden a tantos parados a salir de esta dramática situación.