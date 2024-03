UGT Servicios Públicos Almería denuncia un agravio en los servicios rurales de Correos

A los carteros y las carteras rurales se les saluda por su nombre cuando llaman a una casa. Recorren muchos kilómetros para llegar a los rincones mas alejados de nuestra geografía y hace tiempo ya que no sólo llevan cartas o paquetes de familiares.

Acercan a una población, muchas veces envejecida, la posibilidad de realizar trámites que les facilitan la vida. O permiten a quienes buscan estos alejados rincones alentados por el teletrabajo, disfrutar de multitud de bienes para los que ya no necesitan desplazarse y pueden adquirir desde una pantalla.

Las personas que desarrollan esta labor, según UGT "han llegado siempre allí donde ninguna empresa privada llega. Son un alivio en la España Vaciada y vertebran el territorio allí donde a veces no llega ni el asfalto. Solo es entendible su figura desde el servicio público que realizan. Y es por eso que son imprescindibles".

Recientemente, UGT Servicios Públicos Almería, según informa en una nota de prensa, ha sabido que un nuevo documento que define la estructura y obligaciones de los Servicios Rurales adscritos a la Unidad de Reparto de Vera, recoge supuestamente cambios tan significativos como la indefinición de su horario o que la persona responsable de la unidad podrá modificar la zona de reparto asignada.

Desde UGT afirman que "no podemos entender como Correos, empresa pública prestadora del Servicio postal Universal, puede plantearse desplazar a su personal rural de una a otra zona, sospechamos que para no contratar de cara a vacaciones y otros permisos. Desvestir un santo para malvestir a otro se llama esto. Unas pretensiones que deteriorarían, inevitablemente, el servicio que se presta en áreas donde, sí o sí, se requiere un personal especializado por su particular complejidad".

Además añaden que "no podemos tampoco permitir que, además, Correos haga todo esto saltándose el marco de relaciones del que nos hemos dotado en el vigente convenio: sin negociación previa y ni tan siquiera habérnoslo comunicado".

Es por esto que UGT Servicios Públicos Almería ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y va a estar muy pendiente por si pretenden trasladar estas modificaciones al resto de las personas a cargo de Servicios Rurales en la Provincia.