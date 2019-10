UGT exige una legislación específica sobre riesgos psicosociales

'Queremos que vuelvas’. Así se llama la campaña de sensibilización que UGT Andalucía ha puesto en marcha para sensibilizar en materia de prevención de riesgos laborales y concienciar a la ciudadanía de la importancia de erradicar los accidentes laborales. Carmen Vidal, secretaria general del sindicato en Almería, señala que, además, desde 2012 a raíz de la Reforma Laboral con el aumento de la temporalidad han aumentado los riesgos psicosociales como el estrés, que, de acuerdo a los datos de la organización, si en 2018 éste suponía la principal causa en el 30% de las bajas laborales, en 2020 será el primer motivo.UGT hace coincidir el lanzamiento de la campaña con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que en esta ocasión pone el acento en la alerta frente a sustancias peligrosas en los trabajos, así la exposición a determinados productos de limpieza, al sílice, polvo o humo. “Pedimos a las empresas que formen a sus empleados y les den recursos para evitar la exposición a productos tóxicos; asimismo, que elaboren un plan de acción para que los trabajadores sepan qué hacer o a quién acudir en caso de accidente”.

5 Vídeos. Son con los que UGT pretende concienciar sobre la precariedad laboral, el estrés, los accidentes in itinere y la desconexión digital

La campaña de UGT consta de cinco vídeos relacionados con la precariedad laboral, el estrés, los accidentes in itinere, la desconexión digital y la prevención de riesgos laborales en nuevas formas de trabajo. De acuerdo a los datos facilitados por Vidal, en 2018 se produjeron 725 muertes en accidente de trabajo, 153 in itinere; dos fallecidos al día. En Andalucía hasta el mes de agosto se han producido 92 accidentes laborales mortales. Respecto a la provincia almeriense, si el pasado año fueron diez los fallecidos, en el presente ejercicio ya suman una docena, mientras que los accidentes graves fueron 73 en 2018 y ya ascienden a 82 este año; además destaca el aumento de infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas. “Es necesario un mayor control sobre el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales, más formación a los delegados en la materia y una penalización importante para quien incumpla las normas”, insiste Vidal.

Por otro lado, la secretaria general de UGT recuerda que las nuevas formas de trabajo no pueden quedar al margen de la ley de prevención de riesgos laborales. Así pone el ejemplo de los repartos a domicilio a través de aplicaciones móviles, cuyos repartidores se encuentran en un vacío legal en cuanto a las condiciones en que desempeñan su trabajo. En esta línea UGT propone una ley que regule sus condiciones laborales en la que le sea de aplicación la normativa de prevención de riesgos laborales, ya que no se le deben considerar autónomos.

Para finalizar Vidal reivindica mayor colaboración con las empresas, más inspección y un juzgado específico para los asuntos de siniestralidad laboral cuyas resoluciones en casos se dilatan mucho en el tiempo.