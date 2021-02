Unica Group se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas

Unica se ha adherido al Pacto Mundial y se compromete a alinear sus operaciones con Diez Principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, y adoptar medidas en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados, actualmente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Unica se ha adherido como socia participant, lo que le otorga un nivel de compromiso más elevado y una mayor implicación.

“Nuestro modelo de negocio como cooperativa agrícola tiene muchos valores afines a este compromiso mundial. Pero tenemos que hacer mucho más; nuestra cultura de empresa debe ir orientada a la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible como base de todas nuestras acciones como organización”, explica sobre la adhesión al Pacto Mundial el director de Unica, Enrique de los Ríos.

“Nada de esto valdrá para nada”, añade de los Ríos, “si el consumidor no distingue o no valora los productos sostenibles y con valor social. En este campo como en la salud de los productos no vale con serlo sino con darlo a conocer y que el consumidor nos prefiera a través del marketing colaborativo entre empresas afines frente a otras empresas y productos que no cumplan estos requisitos”.

“Producimos salud, frutas y verduras que son alimentos saludables, a través, principalmente, de empresas de economía social que hacen que la riqueza que se crea se reparta justamente. Al adherirnos al Pacto Mundial queremos comunicar esa contribución social que hacemos, la riqueza que se reparte en la sociedad, la sostenibilidad económica del producto, lo importante que es para miles de familias el hecho de que se consuman frutas y hortalizas generadas a través del engranaje de empresas de economía social, desde el respeto al medio ambiente”, expone el director de Unica.

Unica Group se une a miles de empresas a nivel mundial y se compromete a realizar acciones corporativas responsables para crear el mundo que queremos.