VOX Almería se sumará a las protestas en defensa del agua organizada por los regantes

El diputado provincial y presidente de Almería Juan Francisco Rojas, ha invitado a todas las organizaciones políticas y la ciudadanía a unirse el próximo sábado 15 de mayo a las protestas convocadas por la Mesa del Agua.

Rojas sigue insistiendo en que la decisión tomada por el MITECO no va a cambiar la situación en el Tajo, aunque sí entraña una merma de recursos hídricos en el campo almeriense, ya que, además, una parte de ese volumen es para consumo humano, no agrario.

El portavoz de VOX en la Diputación ha insistido en que estamos en un momento clave, este mes va a ser decisivo para el futuro del sector, ya que están fase de tramitación los planes hidrológicos de cuenca, lo que no consigamos ahora, será muy difícil poder alterarlo después.

“Estamos a la espera de que salga la propuesta de ese plan para el Tajo y aunque lo deseable sería que primara la razón de Estado, y no alterar ni aumentar los metros cúbicos de los caudales ecológicos, mucho nos tememos que este gobierno no estará a la altura, y entonces tendremos que dar batalla para salvar no solo al campo almeriense, sino a toda la provincia”, ha afirmado Rojas.

Para finalizar, el diputado provincial de VOX ha recordado que de llevarse a cabo los planes del ministerio “los agricultores perderán unos 150 hm³ de agua al año lo que supone unas graves consecuencias económicas para el sector. Desde VOX seguiremos luchando por nuestro sector primario y no lo vamos a consentir y pelearemos para que no nos quiten el agua que tanto necesitan nuestros agricultores; máxime a la vista de los datos oficiales del nivel hídrico de la cuenca del río, que se mantiene en nivel 2, lo que desmonta el razonamiento de tal decisión”.